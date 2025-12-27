Pablo Lemus frena “tarifazo” al transporte público en Jalisco: nuevo ajuste entrará en vigor a partir de abril 2026

Pablo Lemus fijó en 11 pesos la tarifa del transporte público a partir de abril de 2026

Este 26 de diciembre de 2025, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el incremento a la tarifa técnica del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara se pospone y el ajuste solo aplicará a partir de abril de 2026.

La medida busca evitar un impacto inmediato en los usuarios y establecerá mecanismos de apoyo directo a través de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, el gobernador anunció a través de sus redes sociales oficiales el costo de la nueva tarifa pese al aval otorgado por el Comité Técnico Tarifario que fijaba un incremento de casi cinco pesos (costo actual 9.50 pesos).

Aumento a la tarifa del transporte público es determinada por el titular del Ejecutivo estatal

Pablo Lemus Navarro dio a conocer que instruyó a su gabinete a implementar un plan de acción inmediato y asignar una bolsa de mil 200 millones de pesos para 2026, destinada directamente a los usuarios mediante la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

El mandatario estatal subrayó que, a diferencia de años anteriores, el subsidio no se entregará a los transportistas, sino que llegará directamente a quienes utilizan el servicio. “El apoyo que dará el Gobierno será para el usuario directamente y no más para el transportistas”, afirmó Lemus.

Tarifa aumentará un peso con 50 centavos en Jalisco

El gobernador adelantó que la nueva tarifa de 11 pesos por viaje, aplicable a quienes cuenten con la tarjeta única, comenzará a operar en abril de 2026. El trámite para obtenerla iniciará en enero de ese año, priorizando a personas mayores, grupos prioritarios y estudiantes. La medida busca amortiguar el efecto del ajuste tarifario y mejorar el acceso al transporte público para los sectores más vulnerables.

Pablo Lemus fija tarifa del transporte público en Jalisco, a partir de abril de 2026. (Crédito: Redes Sociales)

“Quiero expresar mi compromiso de que el esfuerzo extra que harán las y los jaliscienses, será correspondido por parte de mi gobierno”, aseguró el gobernador de Jalisco.

Pablo Lemus reiteró su compromiso para que el esfuerzo adicional de la población sea correspondido con mejoras en el servicio. Entre los objetivos planteados, destaca el incremento de la frecuencia de paso de las unidades, la reducción de los tiempos de espera y el aumento de la capacidad para evitar la saturación en horas pico.

El mandatario estatal expresó que la administración trabaja para consolidar un modelo de movilidad que responda a las principales demandas ciudadanas y mejore la calidad del transporte público en la entidad.

Comité Técnico Tarifario habría aprobado tarifazo de 14 pesos

Durante la sesión de este viernes 26 de diciembre de 2025, el Comité Técnico Tarifario respaldó, con cuatro votos a favor y dos en contra, el aumento de la tarifa técnica del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara a 14 pesos.

La votación contó con la oposición del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte y de la Universidad de Guadalajara, que representó a todas las universidades presentes.

“La tarifa al público, la tarifa en general porque hay tarifas con descuentos y subsidiadas, pero la tarifa general técnica que se aprobó para los próximos 5 años es de 14 pesos. Fue el resultado de la indexación que está en la ley y que incluye los resultados, los indicadores que hemos mencionado”, aclaró el secretario de Transporte, Diego Monraz.

Puntos clave sobre el aumento de tarifa en el transporte público en Jalisco

El aumento al transporte público en Jalisco se aplicará hasta abril de 2026. La nueva tarifa será de 11 pesos para quienes tengan la Tarjeta Única, que podrá tramitarse desde enero de 2026. El gobierno dará subsidios directos a los usuarios, no a los transportistas, con un fondo de mil 200 millones de pesos. El objetivo es proteger a los usuarios y apoyar más a los grupos vulnerables. Se prometen mejoras en la frecuencia, tiempos de espera y capacidad del transporte público.