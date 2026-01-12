Sheinbaum destacó respeto a soberanías tras diálogo telefónico con Donald Trump

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la reunión con su homólogo en Estados Unidos:
“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.
Con información en desarrollo
Más Noticias
Susana Zabaleta desestima demanda interpuesta por influencers contra Ricardo Pérez y La Cotorrisa: “Les pagaron”
La postura de la cantante volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública
¿Paulina Rubio en quiebra? Todos los líos legales por los que terminó vendiendo su mansión en Miami
La cantante pop confirmó la venta de su histórica residencia ‘Ananda’ en más 16 millones de dólares
AICM suspende aterrizajes y despegues por banco de neblina
Las condiciones climáticas obligaron a interrumpir el tráfico aéreo
Por falta de agua en Tijuana y Playas de Rosarito, el regreso a clases es “opcional”
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, indicó que los alumnos podrán tomar clases conforme a las posibilidades de cada familia
Efemérides del 12 de enero: qué pasó un día como hoy
Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron un día como hoy
MÁS NOTICIAS