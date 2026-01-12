Sheinbaum destacó respeto a soberanías tras diálogo telefónico con Donald Trump

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la reunión con su homólogo en Estados Unidos:

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

Con información en desarrollo