Muere a los 93 Mario Cid, primer actor de ‘El Santo’, guionista y padre de Mara Escalante

La reserva de la familia de Mara Escalante sobre las causas del fallecimiento de Mario Cid ha generado expectativa y solidaridad en el medio artístico (IG)

El deceso de Mario Cid, destacado actor y guionista del Cine de Oro mexicano, marca no solo una pérdida personal para su hija, la comediante Mara Escalante, sino también el cierre de un ciclo en la historia del cine nacional.

La noticia se confirmó el fin de semana a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), generando muestras de apoyo y condolencias dentro del medio artístico por parte de colegas y admiradores de la familia.

Hasta el momento, la familia de Mara Escalante no ha hecho declaraciones públicas ni ha compartido detalles sobre las causas que rodearon la muerte de Mario Cid.

Esta reserva ha mantenido en expectativa al público y al gremio, que continúa expresando su respaldo a la actriz, conocida masivamente por su trabajo en ‘María de todos los Ángeles’ y sus personajes como ‘Doña Lucha’.

El repertorio de Mario Cid incluyó filmes emblemáticos como ‘Santo contra el cerebro diabólico’ y ‘El tigre de Santa Julia’ (RS)

Una vida dedicada al arte cinematográfico

Los orígenes de Mario Cid —cuyo nombre completo era Mario Chávez García Cid— se remontan a Tampico, Tamaulipas, donde nació el 27 de junio de 1932.

El actor y guionista Mario Cid, figura central del Cine de Oro mexicano, falleció dejando un legado invaluable para la cultura nacional (RS)

Su ingreso al mundo cinematográfico inició en 1957 con una participación no acreditada en ‘Al compás del rock and roll’. Desde entonces, su carrera abarcó más de seis décadas y abarcó distintos géneros, consolidándose tanto como actor como guionista.

En la industria, Cid dejó huella a través de su trabajo en películas como ‘Locos peligrosos’ (1957), ‘El águila negra en la ley de los fuertes’ (1958), ‘Refifi entre las mujeres’ (1958), ‘Santo contra el cerebro diabólico’ (1961) y ‘El tigre de Santa Julia’ (1974). Su versatilidad se reflejó también en la comedia y el cine de acción, extendiendo su influencia a generaciones posteriores.

Mario Cid, nacido en Tampico en 1932, inició su carrera cinematográfica en 1957 y participó durante más de seis décadas en cine mexicano (RS)

En su labor como guionista destacó en cintas como ‘El vuelo de la muerte’ (1991), ‘El Judas en la frontera’ (1989) y ‘Esta y l’otra con un solo boleto’ (1983). Así, su aporte no se limitó al trabajo frente a cámaras, sino que incluyó contribuciones creativas fundamentales en la narrativa cinematográfica del país.

La última etapa de la carrera de Mario Cid lo llevó a participar en producciones como ‘Ahí te encargo a mi mamá’ (2021), reflejando una vigencia artística que abarcó más de sesenta años en la industria fílmica mexicana.