México

Muere a los 93 Mario Cid, primer actor de ‘El Santo’, guionista y padre de Mara Escalante

El silencio de la comediante tras la muerte de su padre ha sensibilizado a colegas y seguidores, quienes resaltan el legado de uno de los grandes nombres del cine nacional

Guardar
La reserva de la familia
La reserva de la familia de Mara Escalante sobre las causas del fallecimiento de Mario Cid ha generado expectativa y solidaridad en el medio artístico (IG)

El deceso de Mario Cid, destacado actor y guionista del Cine de Oro mexicano, marca no solo una pérdida personal para su hija, la comediante Mara Escalante, sino también el cierre de un ciclo en la historia del cine nacional.

La noticia se confirmó el fin de semana a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), generando muestras de apoyo y condolencias dentro del medio artístico por parte de colegas y admiradores de la familia.

Hasta el momento, la familia de Mara Escalante no ha hecho declaraciones públicas ni ha compartido detalles sobre las causas que rodearon la muerte de Mario Cid.

Esta reserva ha mantenido en expectativa al público y al gremio, que continúa expresando su respaldo a la actriz, conocida masivamente por su trabajo en ‘María de todos los Ángeles’ y sus personajes como ‘Doña Lucha’.

El repertorio de Mario Cid
El repertorio de Mario Cid incluyó filmes emblemáticos como ‘Santo contra el cerebro diabólico’ y ‘El tigre de Santa Julia’ (RS)

Una vida dedicada al arte cinematográfico

Los orígenes de Mario Cid —cuyo nombre completo era Mario Chávez García Cid— se remontan a Tampico, Tamaulipas, donde nació el 27 de junio de 1932.

El actor y guionista Mario
El actor y guionista Mario Cid, figura central del Cine de Oro mexicano, falleció dejando un legado invaluable para la cultura nacional (RS)

Su ingreso al mundo cinematográfico inició en 1957 con una participación no acreditada en ‘Al compás del rock and roll. Desde entonces, su carrera abarcó más de seis décadas y abarcó distintos géneros, consolidándose tanto como actor como guionista.

En la industria, Cid dejó huella a través de su trabajo en películas como ‘Locos peligrosos’ (1957), ‘El águila negra en la ley de los fuertes’ (1958), ‘Refifi entre las mujeres’ (1958), ‘Santo contra el cerebro diabólico’ (1961) y ‘El tigre de Santa Julia’ (1974). Su versatilidad se reflejó también en la comedia y el cine de acción, extendiendo su influencia a generaciones posteriores.

Mario Cid, nacido en Tampico
Mario Cid, nacido en Tampico en 1932, inició su carrera cinematográfica en 1957 y participó durante más de seis décadas en cine mexicano (RS)

En su labor como guionista destacó en cintas como ‘El vuelo de la muerte’ (1991), ‘El Judas en la frontera’ (1989) y ‘Esta y l’otra con un solo boleto’ (1983). Así, su aporte no se limitó al trabajo frente a cámaras, sino que incluyó contribuciones creativas fundamentales en la narrativa cinematográfica del país.

La última etapa de la carrera de Mario Cid lo llevó a participar en producciones como ‘Ahí te encargo a mi mamá’ (2021), reflejando una vigencia artística que abarcó más de sesenta años en la industria fílmica mexicana.

Temas Relacionados

Mario CidMara EscalanteEl Santomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 12 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 12 de enero

Beca Rita Cetina: cuándo cae el primer pago de este 2026 y de cuánto será el monto

Una iniciativa busca que las familias tengan un respiro al arrancar el ciclo escolar y que ningún niño deje la escuela por falta de recursos

Beca Rita Cetina: cuándo cae

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

Los atacantes accionaron sus armas contra los agentes desde una camioneta con reporte de robo en EEUU

Imputan a hombres por agresión

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: liberan Dr. Río de la Loza lado sur

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

La razón por la que Joaquín Muñoz afirma que Juan Gabriel sigue vivo y celebró su cumpleaños 76

La periodista Martha Figueroa compartió los detalles sobre el presunto cumpleaños del intérprete, con flores y canciones que despiertan nostalgia e incredulidad entre quienes extrañan al llamado Divo de Juárez

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imputan a hombres por agresión

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Joaquín Muñoz afirma que Juan Gabriel sigue vivo y celebró su cumpleaños 76

Las series más populares de Netflix en México para engancharse este día

Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026