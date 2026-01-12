Los alumnos de escuelas técnicas de México obtienen primeros lugares en certámenes en el extranjero

Estudiantes del Conalep Tlalnepantla I ganaron el Global Youth Invention Summit 2025 en Singapur con un dispositivo que genera agua potable a partir de humedad atmosférica. Crédito: SEP.

Estudiantes mexicanos del (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) Conalep y del (Tecnológico Nacional de México) TecNM obtuvieron primeros lugares en certámenes internacionales de innovación y robótica celebrados en Singapur, Japón y Ecuador, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los equipos destacaron con proyectos que, según el titular de la SEP (Mario Delgado Carrillo), reflejan el fortalecimiento de la educación tecnológica en el país y el impulso a la formación integral orientada a la innovación, además del desarrollo de talento especializado promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Premios en Singapur, Japón y Ecuador

El equipo del TecNM Tlalnepantla obtuvo primer lugar en Minisumo RC y segundo en Minisumo Autónomo en el All Japan Robot Sumo Tournament en Tokio. Crédito: SEP.

En Singapur, Jorge Auri Leguizamo González y Alexander Moroni Hernández, estudiantes del Conalep Tlalnepantla I, lograron el primer lugar en el Global Youth Invention Summit 2025 gracias a un dispositivo modular capaz de generar agua potable a partir de la humedad atmosférica mediante licuefacción de gases.

Este desarrollo fue señalado como una solución innovadora de alto impacto social para comunidades con escasez de agua.

Por su parte, la delegación del TecNM Tlalnepantla compuesta por Diego Guzmán Silverio, Rodrigo Ortiz Luis, Kevin Ferioli Castellanos, Luis Cortés Hernández, Omar Antonio Barrera Spíndola y Marisol Coba Martínez, obtuvo el primer lugar en Minisumo RC y el segundo lugar en Minisumo Autónomo en el All Japan Robot Sumo Tournament en Tokio, enfrentando a representantes de más de diez países.

Posteriormente, en el evento Taita Robot en Guano, Ecuador, consiguieron el primero, segundo y tercer lugar en Minisumo RC y el primer lugar en Minisumo Autónomo.

Según Mario Delgado Carrillo, estos premiaciones reflejan la capacidad competitiva internacional de las y los estudiantes mexicanos, así como el acompañamiento de los docentes y el papel de las instituciones públicas para llevar la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar colectivo.

Clases presenciales en escuelas de la SEP durante el frente frío

Diversas entidades implementan protocolos especiales y alerta meteorológica para proteger la salud de alumnos y personal escolar por el descenso de temperaturas. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

El regreso a clases de millones de estudiantes de educación básica en México se produce en medio del frente frío número 27 y un descenso inusual de las temperaturas, lo que ha obligado a las autoridades educativas de diversas entidades a modificar los horarios escolares, implementar protocolos especiales y mantener estrictas alertas meteorológicas para proteger la salud de alumnos y personal, según informó la SEP.

En varias regiones, esta vuelta a las aulas coincide con lluvias intensas, viento y registros térmicos mínimos, condiciones meteorológicas que, de acuerdo con la SEP, no han significado la suspensión generalizada de clases, pero sí la adopción de medidas especiales en estados particularmente afectados.

Con ese sentido, la SEP federal y autoridades locales han instado a las familias a mantenerse informadas y a extremar la vigilancia sobre los efectos del clima en la población escolar.

La SEP mantiene los horarios tradicionales en la mayor parte del territorio nacional, pero en entidades como Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila se han autorizado modificaciones para salvaguardar el bienestar estudiantil.

Por ejemplo, en Puebla, todas las escuelas operan con horario invernal desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026, lo que implica retrasar treinta minutos tanto la entrada como la salida