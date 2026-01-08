México

La SEP anuncia cuántos días de descanso tendrán todos los estudiantes en enero

Actualmente, alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en periodo de vacaciones decembrinas

La SEP ha revelado qué
La SEP ha revelado qué el mes de enero de este 2026 estudiantes tendrán días de asueto. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer cuántos serán los días de asueto que tendrán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este mes de enero, una vez que regresen a clases.

Esta información fue dada a conocer por esta dependencia federal del Gobierno de México, además de revelarlo su calendario oficial.

La SEP indicó que alumnas y alumnos de nivel básico en el país se encuentran de vacaciones debido al periodo decembrino por las festividades de Navidad, Año Nuevo, y los Reyes Magos.

La fecha en que los estudiantes retornarán a las aulas educativas en el país será este lunes 12 de enero, según lo comunicado por la SEP.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Cabe destacar que estudiantes de la SEP se encuentran en periodo de vacaciones desde el pasado lunes 22 de diciembre.

Ante esto, reveló cuándo y cuántos serán los días en que se ausentarán de las clases y explicó las razones.

SEP anuncia cuántos días de descanso habrá en el mes de enero de 2026

La SEP reveló cuántos serán los días de descanso que tendrán estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el mes de enero de 2026.

Tras el regreso a clases, que será el lunes 12 de enero, estos serán los días marcados por el calendario oficial de la SEP en que alumnas y alumnos se ausentarán de las aulas educativas.

  • Viernes 30 de enero: Junta de Consejo Técnico Escolar.
Calendario oficial de la Secretaría
Calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). CRÉDITO: (Secretaría de Educación Pública)

Por lo tanto, la única fecha en que ocurrirá una suspensión de clases para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 30 de enero.

Lo anterior por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo a finales de cada mes, siendo el último viernes el día en que se suspenden las clases para todos los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria.

En esta fecha, personal docente, académico, directivo y administrativo de cada plantel tiene que acudir a las escuelas para dicha reunión.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión
La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

