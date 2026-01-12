México

Dónde ver “Hamnet” en México, la película ganadora de los Globos de Oro

La cinta rompió con todos los pronósticos al convertirse en la gran ganadora de la noche

La película narra la historia de quien fuera esposa del escritor William Shakespeare. Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

El día de ayer, 11 de enero, se llevo a cabo la entrega 83 de los Globos de Oro a lo mejor del cine internacional.

Dicha premiación dejó como máxima ganadora a la película “Una batalla tras otra”, que acumuló cuatro estatuillas y se consolidó como la producción más valorada del evento.

No obstante, el desenlace tomó un giro inesperado cuando el galardón a Mejor Película fue a manos de “Hamnet”, un drama histórico dirigido por Chloé Zhao y coescrito junto a Maggie O’Farrell.

La cinta, basada en la novela del mismo nombre, se distingue por explorar el duelo, la memoria y la experiencia de lo no dicho.

La película formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto y su presentación mundial ocurrió durante el Festival de Cine de Telluride en agosto de 2025.

En Estados Unidos, su estreno comercial se llevo a cabo el 27 de noviembre de 2025 mientras que en México, y otros países de latinomaerica, el estreno en salas de cine se llevará a cabo el jueves 29 de enero en diversas salas del país.

Estrellas del cine y la televisión desfilaron por la alfombra roja en la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada en Los Ángeles.

De qué trata“Hamnet”, película ganadora de los Globos de Oro 2026

Hamnet es una película de drama histórico dirigida por Chloé Zhao, basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, que se ambienta en la Inglaterra de 1580.

La historia se centra en Agnes, una mujer con habilidades para la sanación, y su esposo, un joven preceptor de latín con gran talento pero sin fortuna.

La trama aborda la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, a causa de la peste bubónica, y cómo este evento influye en la creación posterior de la obra “Hamlet”.

La película ha recibido elogios por las actuaciones de Jessie Buckley y Paul Mescal, y ganó el premio a Mejor Película de Drama en los Globos de Oro. Buckley también recibió el galardón a Mejor Actriz en una Película Dramática.

Hamnet revitaliza el interés por la figura de Anne Hathaway, esposa de Shakespeare, tradicionalmente ignorada en la historia.

Dónde ver en México las películas y series ganadoras de los Globos de Oro

One Battle After Another, mejor película musical o de comedia: se puede ver en las plataformas HBO, Primer y MUBI.

Marty Supreme, mejor actor en una película musical o de comedia: lanzamiento oficial en cines el 15 de enero.

If I Had Legs I’d Kick You, mejor actriz en una película musical o de comedia: lanzamiento oficial en cines el 16 de enero.

KPop Demon Hunter, mejor película animada: se puede ver en la plataforma de Netflix.

Leonardo DiCaprio en la película "One Battle After Another" (Warner Bros. Pictures)

SERIES

The Pitt, mejor serie de drama: HBO

Adolescence, mejor miniserie o serie limitada: Netflix

Pluribus, mejor actriz en una serie de drama: Apple TV

