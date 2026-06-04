SAT podría frenar la llegada de Guillermo Almada al América

El director técnico Guillermo Almada, potencial sucesor de André Jardine. (Infobae México Especial)

El técnico uruguayo Guillermo Almada es la primera opción del América para suplir a André Jardine tras la inesperada salida del brasileño de la institución. El 3 de junio, a través de sus cuentas oficiales, el club anunció la desvinculación laboral de común acuerdo. El sudamericano deja al equipo tras 6 torneos cortos en los que consiguió el tricampeonato de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

SAT, un obstáculo entre Almada y el América

De acuerdo con reportes de ESPN, Récord y AS México, Guillermo Almada es la primera opción de la directiva. Sin embargo, dos temas podrían impedir la llegada del uruguayo al banquillo de Las Águilas.

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El periodista Carlos Ponce de León informó que los representantes de Almada buscan que América eleve la oferta salarial de 2.5 a 3 millones de dólares anuales. Por su parte, Fox Sports reportó que fuentes cercanas al club confirmaron que el técnico sudamericano pretende incluir una cláusula de liberación que le permita dirigir a la selección de Uruguay si la federación de su país lo solicita.

Guillermo Almada llegaría al América tras dirigir en la Liga de España. EFE/Enric Fontcuberta

Ignacio “El Fantasma” Suárez, periodista de investigación, añadió otro factor que ha trabado las negociaciones: el litigio que Guillermo Almada mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunta evasión fiscal, factor que influyó para que el uruguayo no firmara contrato con Club Cruz Azul en 2025.

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El conflicto de Almada surgió porque la directiva de Santos se comprometió a gestionar y pagar los impuestos de los jugadores y el técnico, pero no cumplió, dejando una deuda con el SAT de aproximadamente 12 millones de pesos.

“Almada tiene un requerimiento de Hacienda y está litigando porque lo requirieron por un pago mayor de 12 millones de pesos. Cuando dirigió al Club Santos, tenía dos contratos; él tenía el contrato que era libre de impuestos, pues alguien no pagó y fue requerido fiscalmente. Ahora dice: “Bueno, yo regreso, pero ayúdenme también a destrabar, a destrabar eso que tiene pendiente”.

En ese mismo espacio, el comunicador Luis Castillo indicó que el directivo Bernardo Gómez, en representación de Grupo Ollamani y General Atlantic, establecería un puente entre la organización deportiva y el gobierno federal.

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“El señor Gómez es el que hablará directo. Al estilo del PRI, O sea, ‘hablo directamente con la presidenta y la presidenta arregla ese asunto y Guillermo Almada puede regresar al futbol mexicano’”, indicó.

Se espera que las negociaciones finalicen este jueves para que el Club América haga el anuncio oficial el viernes 5 de junio, una semana antes del inicio del Mundial 2026.

Jardine se marcha del América como el DT más ganador en la historia del club.

¿Por qué se fue André Jardine?

Guillermo Almada llegaría con la misión de emular el éxito de André Jardine, el técnico con más títulos en la historia del América. León Lecanda, reportero de ESPN, informó en el programa Enfocados que el estratega brasileño tenía la intención de cumplir el año de contrato que mantenía con la institución.

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No obstante, su proyecto no convenció al nuevo director general del club, Ferran Reverter, quien habría tomado la decisión de no darle continuidad al brasileño y rescindir su contrato tras no obtener ningún título en los últimos 18 meses.