México

Autoridades informan fallecimiento del hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Antonio Rocha Moya mantuvo una vida privada alejada de cargos público

Guardar
El Gobierno de Sinaloa confirmó
El Gobierno de Sinaloa confirmó el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador Rubén Rocha Moya.

La tarde del domingo 11 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La información fue dada a conocer mediante esquelas oficiales difundidas por el Gobierno del Estado de Sinaloa y replicadas por diversas dependencias estatales.

Hasta el momento, la familia no ha informado sobre las causas del deceso ni ha dado detalles relacionados con los servicios funerarios.

Gobierno de Sinaloa confirma el fallecimiento

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa fue la encargada de difundir la esquela institucional en redes sociales, en la que se expresó el pésame al titular del Poder Ejecutivo estatal y a sus familiares.

El mensaje oficial señaló el acompañamiento institucional ante la pérdida y concluyó con la frase: “Descanse en paz”.

El Gobierno de Sinaloa informó
El Gobierno de Sinaloa informó oficialmente el fallecimiento de Antonio Rocha Moya.

Tras la publicación inicial, distintas dependencias del gobierno estatal compartieron mensajes similares, sumándose a la confirmación oficial del fallecimiento de Antonio Rocha Moya.

Las autoridades reiteraron su respeto a la privacidad de la familia, que optó por no divulgar información adicional sobre el deceso.

Reacciones de actores políticos y públicos

Luego de que la noticia se hiciera pública, diversos actores del ámbito político expresaron sus condolencias al gobernador Rubén Rocha Moya y a su familia.

Los mensajes se difundieron principalmente a través de redes sociales y comunicados institucionales, manteniendo un tono formal y sin ofrecer mayores detalles sobre el fallecimiento.

Ernestina Godoy expresó sus condolencias
Ernestina Godoy expresó sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Rocha Moya.

Las expresiones de pésame provinieron tanto de legisladores como de figuras públicas de distintos ámbitos, quienes se limitaron a manifestar su solidaridad y respeto ante el duelo familiar.

Estas reacciones se registraron durante la tarde y noche del domingo.

Mensajes institucionales y sindicales

Además de los pronunciamientos de figuras políticas, organizaciones y sectores sindicales también emitieron mensajes de condolencia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT) de Sinaloa difundió un comunicado institucional en el que expresó su pésame al gobernador y a su familia, sumándose a las expresiones públicas tras la confirmación del deceso.

A través de un comunicado,
A través de un comunicado, el SNTE manifestó su pésame a la familia Rocha Moya.

Estas manifestaciones se integraron a las esquelas publicadas por dependencias estatales y otros organismos públicos, que reiteraron su acompañamiento institucional en este momento.

Perfil de Antonio Rocha Moya y reserva de información

De acuerdo con los reportes oficiales, Antonio Rocha Moya era originario de Badiraguato, municipio ubicado en la zona serrana de Sinaloa. A diferencia de su hermano, el gobernador Rubén Rocha Moya, no se dedicaba a la actividad política ni ocupaba cargos públicos.

Hasta ahora, no existe información pública verificable sobre su ocupación o trayectoria profesional, y ningún medio ha difundido datos confirmados sobre sus actividades laborales.

A diferencia de su hermano,
A diferencia de su hermano, Antonio Rocha Moya no desarrolló una carrera en el ámbito político.

Las referencias disponibles se limitan a su vínculo familiar con el mandatario estatal, sin que se conozcan mayores detalles sobre su vida privada.

La familia Rocha Moya ha mantenido una postura de discreción, sin emitir comunicados adicionales ni declaraciones públicas, y ha solicitado respeto al duelo y a la privacidad.

Personas e instituciones que expresaron públicamente sus condolencias:

  • Gobierno del Estado de Sinaloa
  • Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT) de Sinaloa
  • Diputado Mario Zamora
  • Diputada Ana Ayala
  • Ernestina Godoy
  • Senadora Paloma Sánchez
  • Senadora Imelda Castro

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información adicional sobre el fallecimiento, y las autoridades estatales han reiterado su respeto a la decisión de la familia de mantener los detalles en el ámbito privado.

