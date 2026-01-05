México

Sinaloa registra incremento en turismo durante 2025, informa Rubén Rocha Moya

Mireya Sosa Osuna, titular de la Secretaría de Turismo local, dio detalles junto con el mandatario estatal acerca del aumento en el flujo de turistas

Guardar
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado registró un aumento en el flujo de turistas durante 2025. Foto: Gobierno de Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado registró un aumento en el flujo de turistas durante 2025, de acuerdo con datos difundidos por el propio Gobierno de esta entidad de la República Mexicana.

La autoridad estatal atribuyó este crecimiento a la confianza generada entre los visitantes y destacó que la percepción de seguridad ha sido un factor fundamental.

Crecimiento en ocupación hotelera y derrama económica

Durante la más reciente conferencia Semanera, Rocha Moya expuso que Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera del 83 por ciento en 2025.

El mandatario sostuvo que este resultado posiciona a Sinaloa entre los destinos turísticos más competitivos del país.

La derrama económica generada por
La derrama económica generada por esta afluencia turística sumó 33 mil 293 millones de pesos, de acuerdo con datos locales. Foto: Gobierno de Sinaloa.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que el total de turistas recibidos a lo largo del año ascendió a 5.5 millones.

Según datos oficiales, la derrama económica generada por esta afluencia turística sumó 33 mil 293 millones de pesos.

Datos destacados de la Secretaría de Turismo

  • Mazatlán recibió a más de 4.3 millones de turistas durante el año, lo que generó ingresos por 27,490 millones de pesos.
  • La llegada de cruceros a Mazatlán fue de 124 embarcaciones, con 435,167 cruceristas que aportaron 696 millones de pesos a la economía local.
  • El puerto de Topolobampo recibió dos cruceros adicionales, con una derrama económica de 2.4 millones de pesos.
  • La ocupación hotelera promedio en el estado se ubicó en 65 por ciento durante el año.
El gobernador Rubén Rocha deseó que la paz y la serenidad reine en las familias sinaloense este 24 y 25 de diciembre de 2025. Crédito: Facebook / Rubén Rocha Moya

Expansión en conectividad aérea y nuevas rutas

Entre enero y noviembre de 2025, Sinaloa recibió 4,018,124 pasajeros vía aérea. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se incorporaron siete nuevas rutas: cinco en Mazatlán (Torreón, Chihuahua, Los Mochis, La Paz y Hermosillo) y dos en el municipio de Ahome (Chihuahua y La Paz). Además, está programado un nuevo vuelo de Mazatlán a Guadalajara a partir de marzo de 2026.

Conectividad internacional

  • Mazatlán opera actualmente ocho rutas aéreas directas a Canadá: Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal.
  • La ruta Calgary-Mazatlán se mantendrá durante todo 2026, impulsada por los resultados positivos de la temporada decembrina.
El Gobierno de Sinaloa reportó
El Gobierno de Sinaloa reportó la construcción de 14 nuevos hoteles, con una oferta proyectada de 2 mil 376 habitaciones. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Inversiones e infraestructura turística

El Gobierno de Sinaloa reportó la construcción de 14 nuevos hoteles, con una oferta proyectada de 2 mil 376 habitaciones, reflejo de la confianza de los inversionistas en el sector y del fortalecimiento de la infraestructura turística.

Industria de reuniones

La industria de reuniones consolidó su importancia con la realización de 191 eventos, que reunieron a 331 mil asistentes y generaron una derrama económica de 3,589 millones de pesos.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, afirmó que este segmento creció 6.5 por ciento respecto al año anterior y que la diversificación de la oferta turística ha permitido que el turismo de reuniones genere entre tres y cuatro veces más ingresos que el turismo de placer.

Temas Relacionados

SinaloaRubén Rocha MoyaTurismoGobierno de Sinaloamexico-noticias

Más Noticias

Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo será el primer pago del año y de cuánto será el incremento del apoyo?

Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo será

Embarazo tardío: desafíos y ventajas de ser madre después de los 40, una tendencia que va en aumento

La transformación de los valores sociales y el avance de la ciencia están cambiando el momento ideal para la maternidad en muchas familias

Embarazo tardío: desafíos y ventajas

Tren Ligero Texcoco - La Paz: denuncian supuestos desalojos por el derecho de vía para la construcción del proyecto

Autoridades mexiquenses ya iniciaron con el proyecto del tren que conectará con el servicio de la Línea A del Metro CDMX

Tren Ligero Texcoco - La

Juan Ramón de la Fuente encabeza la XXXVII Reunión de Embajadas y Consulados en México

El encuentro supuestamente busca articular estrategias frente a un entorno internacional complejo y cambiante

Juan Ramón de la Fuente

Por qué no deberías enviar tu carta a los Reyes Magos en globo

De manera tradicional, el 5 de enero se parte la rosca y Melchor, Gaspar y Baltazar leen los deseos de los niños

Por qué no deberías enviar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 150 policías municipales

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan y someten a cirugía

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de enero

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

DEPORTES

Por qué Canelo Álvarez no

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla