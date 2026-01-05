Sinaloa registra incremento en turismo durante 2025, informa Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado registró un aumento en el flujo de turistas durante 2025. Foto: Gobierno de Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado registró un aumento en el flujo de turistas durante 2025, de acuerdo con datos difundidos por el propio Gobierno de esta entidad de la República Mexicana.

La autoridad estatal atribuyó este crecimiento a la confianza generada entre los visitantes y destacó que la percepción de seguridad ha sido un factor fundamental.

Crecimiento en ocupación hotelera y derrama económica

Durante la más reciente conferencia Semanera, Rocha Moya expuso que Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera del 83 por ciento en 2025.

El mandatario sostuvo que este resultado posiciona a Sinaloa entre los destinos turísticos más competitivos del país.

La derrama económica generada por esta afluencia turística sumó 33 mil 293 millones de pesos, de acuerdo con datos locales. Foto: Gobierno de Sinaloa.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que el total de turistas recibidos a lo largo del año ascendió a 5.5 millones.

Según datos oficiales, la derrama económica generada por esta afluencia turística sumó 33 mil 293 millones de pesos.

Datos destacados de la Secretaría de Turismo

Mazatlán recibió a más de 4.3 millones de turistas durante el año, lo que generó ingresos por 27,490 millones de pesos.

La llegada de cruceros a Mazatlán fue de 124 embarcaciones, con 435,167 cruceristas que aportaron 696 millones de pesos a la economía local.

El puerto de Topolobampo recibió dos cruceros adicionales, con una derrama económica de 2.4 millones de pesos.

La ocupación hotelera promedio en el estado se ubicó en 65 por ciento durante el año.

El gobernador Rubén Rocha deseó que la paz y la serenidad reine en las familias sinaloense este 24 y 25 de diciembre de 2025. Crédito: Facebook / Rubén Rocha Moya

Expansión en conectividad aérea y nuevas rutas

Entre enero y noviembre de 2025, Sinaloa recibió 4,018,124 pasajeros vía aérea. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se incorporaron siete nuevas rutas: cinco en Mazatlán (Torreón, Chihuahua, Los Mochis, La Paz y Hermosillo) y dos en el municipio de Ahome (Chihuahua y La Paz). Además, está programado un nuevo vuelo de Mazatlán a Guadalajara a partir de marzo de 2026.

Conectividad internacional

Mazatlán opera actualmente ocho rutas aéreas directas a Canadá : Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal.

La ruta Calgary-Mazatlán se mantendrá durante todo 2026, impulsada por los resultados positivos de la temporada decembrina.

El Gobierno de Sinaloa reportó la construcción de 14 nuevos hoteles, con una oferta proyectada de 2 mil 376 habitaciones. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Inversiones e infraestructura turística

El Gobierno de Sinaloa reportó la construcción de 14 nuevos hoteles, con una oferta proyectada de 2 mil 376 habitaciones, reflejo de la confianza de los inversionistas en el sector y del fortalecimiento de la infraestructura turística.

Industria de reuniones

La industria de reuniones consolidó su importancia con la realización de 191 eventos, que reunieron a 331 mil asistentes y generaron una derrama económica de 3,589 millones de pesos.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, afirmó que este segmento creció 6.5 por ciento respecto al año anterior y que la diversificación de la oferta turística ha permitido que el turismo de reuniones genere entre tres y cuatro veces más ingresos que el turismo de placer.