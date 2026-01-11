Sentencian a cadena perpetua en EEUU a “Pariente”, miembro del CJNG por tráfico de fentanilo

(Archivo)

Un hombre identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue sentenciando a cadena perpetua en Estados Unidos por su responsabilidad en los delitos de trasiego de fentanilo y lavado de dinero.

Juan Francisco Castañeda de 44 años de edad es un sujeto conocido como Pariente y quien se declaró culpable de conspiración para trafico de fentanilo, así como conspiración para lavado de dinero, delitos cometidos en en el área de Birmingham y Homewood (Alabama).

La sentencia en contra de Pariente fue informada por el Distrito Norte de Alabama el 9 de enero pasado. Dicho sujeto operaba a través de uso de teléfonos celulares a los que accedía a través de contrabando.

Cabe recordar que dicho sujeto ya cumplía con una sentencia derivada del homicidio de cinco personas registrado en 2008 en el condado de Shelby. Cuando fue enjuiciado por dichos actos, amenazó con asesinar a otros dos acusados

Los hechos fueron informado en el sitio web del Departamento de Justicia (Archivo)

En dicha ocasión, “como parte de la sentencia, Castaneda también recibió una sentencia pecuniaria de $700,000″, añade el informe publicado en la página web del Departamento de Justicia.

Así operaba desde la cárcel

Pariente usaba un grupo de mensajeros y negocios locales como fachada y se encargaba de organizar el trasiego de fentanilo, además de que recaudaba el dinero obtenido por la venta de drogas.

“Operaciones encubiertas revelaron que Castañeda blanqueaba cientos de miles de dólares a fuentes del CJNG en México a través de estos mensajeros y negocios”, se puede leer en el informe de los hechos.

Fue en octubre de 2025, luego de dos días de testimonio, que Juan Francisco Castañeda se declaró culpable de los delitos mencionados y la jueza federal de distrito Madeline H. Haikala fue la responsable de condenar al hombre.

Sentencia en EEUU contra el cuñado del Mencho

Asimismo, el pasado mes de diciembre fue informada la condena de 11 años de prisión para Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, quien es yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último líder del CJNG.

El yerno de El Mencho fue sentenciado a más de 11 años de prisión en EEUU por su papel en el lavado de dinero para el CJNG. (Redes Sociales)

El Guacho fue identificado como un operador financiero del grupo criminal. Gutiérrez Ochoa fue detenido en California en octubre de 2024, para pasar desapercibido usaba una identidad falsa y hasta había fingido su muerte.

Por su parte, la defensa del Guacho solicitó una sentencia de siete años.

Mientras que en diciembre de 2025, Rubén Oseguera González, alias El Menchito (hijo del Mencho) apeló la sentencia en su contra dictada en EEUU. Con estas acciones, el hijo del líder criminal pretende que sea anulada la condena o que sea iniciado un nuevo juicio.

Lo anterior luego de que en marzo de 2025 El Menchito fue sentenciado a cadena perpetua por los delitos de tráfico de drogas y uso de armas de fuego.