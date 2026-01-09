Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

(Pixabay)

En Estados Unidos, un residente de California fue acusado de lavar decenas de millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de una red china.

El 8 de enero la oficina de Asuntos Público (OPA) informó sobre las acusaciones en contra de Yan Lin, un hombre de 41 años que fue presentado en Cincinnati.

A dicho hombre, quien operó entre marzo de 2022 y octubre de 2024, se le acusa de conspiración para cometer lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero y en caso de ser hallado culpable pasaría 20 años en prisión.

“Narcotraficantes con sede en México contrataron a Lin para que devolviera a México decenas de millones de dólares en ganancias provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en ciudades de Estados Unidos”, es parte de lo informado por las autoridades.

(Infobae México/Jovani Pérez)

La forma de operar del sujeto acusado consistía en organizar a personas para realizar entregas de importantes cantidades de dinero a terceros, estos últimos serían los encargados de comprar dispositivos electrónicos.

De igual manera los narcotraficantes mexicanos confirmaban la entrega de dinero y recibían su pago en México, al cual se le restaba una comisión.

El acusado estaría implicado en contratos por aproximadamente 27 millones de dólares en grandes cantidades de dinero en efectivo, según registra un libro de contabilidad incompleto y recuperado por las autoridades.

Usaba la “transacción espejo”

Los registros oficiales indican que el sujeto recientemente acusado usaba la denominada transacción espejo.

“Una entidad compra y la otra vende la misma cantidad de instrumentos financieros, prácticamente al mismo tiempo, pero en una moneda diferente. Esto crea la impresión de que la transacción la realizan dos partes diferentes”, destaca el Centro Anti Lavado de Dinero (AMLC, por sus siglas en inglés).

La operación habitualmente se desarrolla en circuitos informales de intercambio de pesos. En estos espacios, interviene una estructura que ejecuta dos movimientos financieros equivalentes, aunque independientes uno del otro. Al menos dos participantes forman parte de este entramado, y con frecuencia no existe vínculo previo entre ellos. añada un documento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EEUU.

No fue revelado el nombre o nombres de los criminales mexicanos relacionados con Yan Lin.

Sentencian a hombre franco colombiano en EEUU

A mediados de diciembre pasado el Distrito Este de Nueva York informó sobre la situación legal de Alain Bibliowicz Mitrani, un residente de Florida que fue hallado culpable de varios cargos en su contra:

Conspiración para lavado de dinero

Conspiración para fraude bancario

Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia

Cabe destacar que en dicha ocasión las autoridades mencionaron que una de las estructuras involucradas con Alain Bibliowicz fue el Cártel de Sinaloa.