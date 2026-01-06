Sheinbaum afirma que política de EEUU contra fentanilo no sería motivo para intervenir en México tras dichos de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del 6 de enero de 2026. Foto: Presidencia

¿Cuáles serían las implicaciones de que Estados Unidos haya denominado al fentanilo como un peligro masivo o a los cárteles como terroristas? ¿Daría elementos al gobierno de Donald Trump para intervenir el país? En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a estas preguntas y dijo ver este escenario como algo lejano.

“Les da elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía. Y también en el artículo 19”, puntualizó.

Sheinbaum aseguró que en circunstancias donde la seguridad nacional se viera comprometida, se debería priorizar la comunicación: “Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre” y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación.

“Hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos”, dijo y subrayó el papel óptimo que realiza Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, con su homólogo en Estados Unidos, Marco Rubio.

