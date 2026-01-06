México

Sheinbaum afirma que política de EEUU contra fentanilo no sería motivo para intervenir en México tras dichos de Trump

La mandataria destacó que la comunicación con Estados Unidos es buena y se mantienen acciones de responsabilidad compartida con el país vecino

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del 6 de enero de 2026. Foto: Presidencia

¿Cuáles serían las implicaciones de que Estados Unidos haya denominado al fentanilo como un peligro masivo o a los cárteles como terroristas? ¿Daría elementos al gobierno de Donald Trump para intervenir el país? En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a estas preguntas y dijo ver este escenario como algo lejano.

“Les da elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía. Y también en el artículo 19”, puntualizó.

Sheinbaum aseguró que en circunstancias donde la seguridad nacional se viera comprometida, se debería priorizar la comunicación: “Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre” y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación.

“Hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos”, dijo y subrayó el papel óptimo que realiza Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, con su homólogo en Estados Unidos, Marco Rubio.

