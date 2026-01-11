Lupillo Rivera habría lanzado una nueva indirecta a Belinda durante su llegada a ¿Apostarías por mí?

El intérprete de "Despreciado" habló sobre las red flags y desató especulaciones. (IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Lupillo Rivera volvió a causar revuelo en redes sociales al hacer un comentario sobre las “red flags”, el cual fue interpretado por algunos como una indirecta a Belinda.

Cabe recordar que los artistas estuvieron en el ojo del huracán a finales del 2025 a raíz de la publicación de “Tragos amargos”, el libro autobiográfico del cantante.

Usuarios aseguraron que Lupillo Rivera hizo alusión a Belinda durante su presentación en ¿Apostarías por mí?

La supuesta indirecta de Lupillo Rivera para Belinda

A través de las cuentas oficiales del programa ¿Apostarías por mí? se difundió un video de la presentación de Lupillo Rivera como analista.

De acuerdo con sus palabras, el cantante usará sus propias historias de amor para analizar el comportamiento de las parejas participantes, pero dejó claro que su intención no era “exhibirse”, solo detectar los comportamientos.

Pese a que el clip se centra en las cualidades que el artista planea sumar al reality show, uno de sus comentarios llamó la atención de los internautas, quienes aseguraron fue un dardo directo para Belinda.

“Hay quienes andan en la vida con el discurso de ‘yo soy la víctima’, que esto, que el otro, y traen sus red flag bien tatuadas”, dijo mientras se tocó el brazo en el que alguna vez tuvo el rostro de Belinda tatuado.

Los comentarios entre los usuarios no se hicieron esperar, mientras algunos especularon sobre la supuesta indirecta, otros mostraron su descontento con su participación:

El libro autobiográfico 'Tragos amargos' fue el detonante del conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda. (RS)

¿Belinda demandó a Lupillo Rivera?

El proceso legal entre los cantantes comenzó a raíz de la publicación del libro autobiográfico de Lupillo, “Tragos Amargos”, en el que reveló detalles de su supuesta relación sentimental con la intérprete de “Cactus”.

Tras la publicación, Belinda presentó una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 2 de octubre de 2025, acusando al hermano de Jenni Rivera de violencia digital y mediática por difundir información y material considerado íntimo y confidencial sin su consentimiento.

El despacho Maceo, Torres & Asociados, representante legal de la cantante, argumentó que la condición de figura pública no justifica la explotación de su imagen ni la revelación de su vida privada sin autorización expresa.

Lupillo Rivera eliminó imágenes de Belinda de la edición mexicana de 'Tragos amargos' y ofreció disculpas públicas. (IG: @saleelsoltv)

Por su parte, Lupillo Rivera respondió con una contrademanda, acusando a Belinda de falsedad de declaraciones. Y aunque ha negado haber recibido una notificación formal, eliminó de la edición mexicana de su libro las páginas con imágenes de Belinda.

Asimismo, ofreció una disculpa pública y aclaró que su intención nunca fue perjudicar a ninguna de sus exparejas, pero confirmó que mantiene en pie la contrademanda, impulsado por el respaldo de su familia.