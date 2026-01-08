Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ‘¿Apostarías por mí?', pero piden no ser ‘funados’ (Infobae México/ Jovani Pérez)

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano encabezan el panel de analistas del próximo reality show “¿Apostarías por Mí?”, producción de Fremantle para TelevisaUnivision, basada en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International.

El anuncio fue realizado este jueves 8 de enero durante una conferencia de prensa en Miami, donde los panelistas destacaron su entusiasmo por el proyecto y pidieron evitar “funas” durante el desarrollo del programa.

El panel de analistas oficial de ¿Apostarías por mí?

La presentación oficial confirmó que Rivera, Galeano y Lozano serán los encargados de analizar las estrategias, retos y dinámicas de las 12 parejas concursantes.

El cantante mexicano Lupillo Rivera expresó: “Me siento muy contento, es una gran oportunidad para conocer otro tipo de reality, otro tipo de ideas”. Agregó que la convivencia con sus colegas ha sido positiva y anticipó que el público podrá disfrutar de una interacción genuina entre los expertos.

Por su parte, la conductora argentina Cecilia Galeano compartió su expectativa ante este nuevo desafío profesional. “Estoy muy feliz, han formado un equipo increíble, tenía muchas ganas de conocerlos a todos.

También estoy nerviosa porque es algo que nunca he hecho en mi carrera y creo que nos va a ir muy bien. Me van a tener que coser la lengua”, afirmó Galeano.

El escritor y conferencista mexicano Jorge Lozano, conocido como “el cucaracho mayor”, mencionó:

“Estoy emocionado porque es mi primera vez en un proyecto como este y que haya parejas involucradas quiere decir que estará la temperatura a tope. Estuve analizando a las parejas que hay y hay mucho colágeno”.

Petición ante la cultura de la “funa”: todos se ‘deslindan’ de Lupillo Rivera

Durante la conferencia, los tres panelistas solicitaron al público y usuarios de redes sociales evitar “funarlos”, es decir, no buscar su cancelación o linchamiento digital por las opiniones y juicios que emitan sobre los participantes.

Los analistas señalaron que su papel se centrará en el análisis objetivo de las acciones de las parejas y en brindar una perspectiva profesional, sin recurrir a ataques personales ni a polémicas innecesarias.

Cuándo se estrena ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí? inicia transmisiones el 18 de enero con los siguientes horarios:

Estados Unidos: Univisión, UniMás y ViX a las 8:00 p.m. (hora del Este), 7:00 p.m. (hora del Centro) y 5:00 p.m. (hora del Pacífico)

México: ViX México a las 19:00 y Las Estrellas a las 21:00

El reality promete un seguimiento cercano a las 12 parejas, quienes enfrentarán desafíos para poner a prueba su confianza y estrategias. La conducción principal estará a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Presentadores digitales y contenido exclusivo en ViX para ¿Apostarías por Mí?

En el entorno digital, Arana Lemus y Lambda García serán los responsables de llevar el pre show y post show en ViX, mientras que Roberto Hernández se suma como co-conductor digital enfocado en entrevistas a los participantes. “Mi compañero Lambda y yo le tendremos todos los días un pre show y post show exclusivo de todo lo que ocurrirá con las 12 parejas”, afirmó Arana Lemus durante la conferencia.

Lambda García anticipó la generación de contenidos exclusivos para las plataformas digitales, invitando al público a seguir todas las cuentas oficiales del reality para acceder a material adicional y análisis en tiempo real.

Lista de los elementos destacados del reality

Panel de analistas: Lupillo Rivera , Cecilia Galeano , Jorge Lozano .

Conducción principal: Alejandra Espinoza , Alan Tacher .

Hosts digitales: Arana Lemus , Lambda García y Roberto Hernández .

Estreno el 18 de enero en Estados Unidos y México .

Producción de Fremantle para TelevisaUnivision.