México

Cae camión de carga en la carretera México-Toluca; reportan personas lesionadas

El vehículo de grandes dimensiones afectó a un auto que iba por la autopista

Guardar
La carretera México- Toluca volverá
La carretera México- Toluca volverá a abrir sus kilómetros cerrados el 8 de enero al anochecer. (ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO.COM)

Un camión de carga que circulaba sobre la carretera México-Toluca volcó hacia la autopista en el tramo La Marquesa-Lerma.

Se reportan al menos seis personas con lesiones leves derivado de este accidente, quienes aparentemente viajaban en un auto particular.

Debido al arribo de servicios de emergencia al sitio, Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación.

El sitio preciso del accidente es en el kilómetro 036+500.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

La MarquesaTolucamexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es René Valencia Reyes, dirigente del PRI que sufrió un ataque armado en Michoacán?

El priista fue atacado a balazos en Jarácuaro, autoridades federales y estatales ya investigan los hechos

¿Quién es René Valencia Reyes,

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

El auge de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Las mejores películas de Prime

Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía de emergencia y manda mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Apenas recuperándose, ‘el Potrillo’ se tomó un momento para rendir homenaje al fallecido Yeison Jiménez, mostrando su sensibilidad y solidaridad con el medio artístico

Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía

Pasarse un alto, invadir carril confinado y exceder el límite de velocidad, así quedarán las multas este 2026 en la CDMX

Un nuevo valor de referencia vigente para este año incrementará el importe que deben pagar quienes incurran en infracciones

Pasarse un alto, invadir carril

Beca Rita Cetina 2026: estos son los documentos clave para el registro de alumnos de primaria

Las familias podrán inscribir a los más pequeños por internet y agilizar el trámite si preparan previamente los documentos necesarios

Beca Rita Cetina 2026: estos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Prime

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía de emergencia y manda mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Natalie Portman detrás de nueva animación francesa: aquí la fecha de estreno en México

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

DEPORTES

Chucky Lozano a Pumas: qué

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza