Cae camión de carga en la carretera México-Toluca; reportan personas lesionadas

Un camión de carga que circulaba sobre la carretera México-Toluca volcó hacia la autopista en el tramo La Marquesa-Lerma.

Se reportan al menos seis personas con lesiones leves derivado de este accidente, quienes aparentemente viajaban en un auto particular.

Debido al arribo de servicios de emergencia al sitio, Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación.

El sitio preciso del accidente es en el kilómetro 036+500.

Información en desarrollo*