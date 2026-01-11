Abuso sexual, asfixia y abandono en el parque “La Rehoyada”: detienen a dos hombres y una mujer por feminicidio en Quintana Roo

Las autoridades detallaron cuál sería el presunto rol de cada uno de los señalados. Crédito: FGE Quintana Roo.

Tres personas fueron detenidas por su presunta implicación en un caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), los arrestos se realizaron tras emitirse órdenes de aprehensión por hechos ocurridos a principios de este año.

Los implicados, dos hombres y una mujer, fueron capturados por su probable relación con la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue abandonado en un carrito de supermercado en el parque “La Rehoyada”.

Hasta el momento las autoridades han reservado la identidad de la víctima.

Identidad de los detenidos y hechos investigados por la FGE

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo identificó a los tres detenidos como Freddy “N”, alias “Barbas”; Mario Francisco “N”, alias “Paco”; y Estefanía Iyujari “N”, conocida como “Fanny”.

Cada uno de los involucrados fue señalado por su probable participación en el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo se encontró el pasado 4 de enero de 2026, en el parque “La Rehoyada”.

La víctima fue encontrada envuelta en una sábana y depositada en el interior de un carrito de supermercado de doble canasta, color verde.

El cuerpo había sido abandonado en ese lugar, lo que detonó la intervención de las autoridades locales.

La identidad de la persona fallecida se mantiene bajo reserva.

Secuencia de los hechos según las investigaciones iniciales

Las primeras indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado señalan que el 1 de enero de 2026, los ahora detenidos se encontraban en un domicilio de la calle 9, esquina con la avenida Francisco I. Madero, en la Supermanzana 65.

Ese día, la víctima acudió al lugar en compañía de otras personas y convivió con los presuntos responsables.

Durante la reunión, Estefanía Iyujari “N” sostuvo una discusión con la víctima.

Las autoridades señalaron que el crimen habría sucedido el primero de enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la versión oficial, la agresión escaló a violencia física, y posteriormente Estefanía “N” asfixió a la afectada.

Posteriormente, trasladó el cuerpo inconsciente a la planta baja del domicilio. En ese momento, Freddy “N” advirtió que la víctima aún respiraba.

Fue entonces cuando Estefanía Iyujari “N” le ordenó “que terminara el trabajo”.

Freddy “N” procedió a asfixiar a la víctima, privándola de la vida.

Poco después, Mario Francisco “N” trasladó el cuerpo ya sin vida en un carrito de supermercado verde hasta un parque, donde lo abandonó y luego se retiró del lugar.

Resultados de la necropsia y causa de la muerte

La necropsia realizada por peritos de la Fiscalía General del Estado reveló que la víctima presentaba signos de abuso sexual.

El dictamen forense estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Estos hallazgos resultan determinantes para la investigación, al confirmar que la muerte no fue accidental y que la víctima sufrió violencia extrema antes de fallecer. La información obtenida a partir del examen médico-legal ha sido clave para orientar las diligencias y sustentar la acusación de feminicidio contra las personas detenidas.

Situación legal actual de los detenidos

Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión, Freddy “N”, Mario Francisco “N” y Estefanía Iyujari “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Los tres implicados enfrentan cargos por su presunta participación en feminicidio.

La resolución sobre su proceso penal se decidirá conforme avance la investigación y se presenten las pruebas ante el tribunal.

Por último, las autoridades informaron que Estefanía “N” contaba con antecedentes penales, debido a que había sido detenida recientemente por delitos relacionados con narcomenudeo.