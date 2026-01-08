Sheinbaum llama a revisar amparos otorgados a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos acusado de intentar cubrir feminicidio en CDMX

Se decretó que el fiscal no cometió delito alguno (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que la Fiscalía General de la República (FGR) revise los amparos que se le otorgaron a Uriel Carmona, exfiscal General de Justicia de Morelos, quien es investigado por intentar encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria recordó que la joven fue asesinada en la Ciudad de México en 2022; sin embargo, su cuerpo fue hallado en Morelos.

Esto último, de acuerdo con la información que se dio a conocer en ese momento, con el objetivo de que la Fiscalía de Morelos encubriera a sus captores. En este sentido, inicialmente, Carmona afirmó públicamente que la joven falleció por congestión alcohólica.

Sin embargo, cuando Ernestina Godoy, actual titular de la Fiscalía General de la República, quien en ese entonces era fiscal de la Ciudad de México, atrajo el caso, se determinó a través de una serie de peritajes que se trató de un feminicidio.

“Sobre el fiscal, ya tendrá que revisarlo la Fiscalía General de la República y él tiene varios amparos, y ahí un caso que nos tocó a nosotros en el que participamos de una forma muy importante, el caso de un feminicidio de una joven que es privada de su libertad o desaparecida en la Ciudad de México y cuyo cuerpo se encuentra aquí en Morelos y el anterior fiscal de Morelos, lo que dice es que en realidad no fue feminicidio, lo dice públicamente.

“La fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en ese entonces, pide el caso dado que la desaparición había sido en la ciudad y cuando revisa todo el caso es evidente que fue un feminicidio”, dijo.

Sheinbaum Pardo puntualizó que en su momento, la Fiscalía capitalina hizo al menos tres detenciones relacionadas al feminicidio, entre las cuales están los autores materiales y acusó al fiscal de Morelos de no haber investigado correctamente.

No obstante, recalcó que actualmente Uriel Carmona tiene varios amparos, señalando que estos fueron otorgados por el “viejo Poder Judicial” y destacó que desconoce si las autoridades están informados sobre el paradero del exfiscal.

“Y la fiscalía general de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina, hace las detenciones relacionadas con ese feminicidio y acusa al fiscal de Morelos de entonces de no haber hecho la investigación como se debía, hoy tiene amparo del viejo Poder Judicial”, aseveró.

-¿Está localizable?

“Eso ya no sé”, respondió sin dar más información sobre el caso.