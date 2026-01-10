México

Esta cantidad de elementos de seguridad custodiarán la Jornada 1 de la Liga MX

El dispositivo extraordinario de seguridad en el Clausura 2026 refleja la prioridad de proteger la integridad de los asistentes en todo México.

La primera fecha del torneo
La primera fecha del torneo llevará a cabo un despliegue de miles de agentes encargados de supervisar las instalaciones y proteger a los asistentes. (Foto: Instagram/@clubsantos)

El Clausura 2026 Con México de la Liga BBVA MX iniciará con un duelo entre Mazatlán y Juárez, pero también con un dispositivo de seguridad extraordinario. Según información oficial, más de cinco mil elementos de seguridad custodiarán los estadios donde se disputarán los partidos de la Jornada 1.

La cifra destaca por su alcance y refleja la prioridad asignada a la integridad de los asistentes en todo el país. De igual manera, la medida forma parte de la estrategia de la Liga BBVA MX para garantizar que el arranque del campeonato transcurra sin incidentes.

El torneo Clausura 2026 Con
El torneo Clausura 2026 Con México arrancará con el duelo entre Mazatlán FC y Juárez FC en el Estadio El Encanto. (X/ @MazatlanFC)

Además, el torneo se desarrolla bajo el lema “Clausura 2026 Con México”, como parte de una campaña institucional que busca fortalecer la unión entre clubes y aficiones en el contexto del Mundial 2026.

Distribución de elementos de seguridad por estadio

La primera jornada del torneo contempla un despliegue diferenciado de personal de seguridad en cada sede. Cada estadio contará con un número específico de elementos, según la magnitud del evento y la expectativa de asistencia.

  • Guadalajara vs Pachuca
    • Estadio Akron
    • 1,120 elementos de seguridad
  • Pumas UNAM vs Querétaro
    • Estadio Olímpico Universitario
    • 979 elementos
  • Atlas vs Puebla
    • Estadio Jalisco
    • 774 elementos
  • Atlético de San Luis vs Tigres UANL
    • Estadio Alfonso Lastras
    • 774 elementos
  • Club Tijuana vs América
    • Estadio Caliente
    • 612 elementos
  • León vs Cruz Azul
    • Estadio Nou Camp
    • 593 elementos
  • Santos Laguna vs Necaxa
    • Estadio TSM Corona
    • 605 elementos
  • Mazatlán FC vs FC Juárez
    • Estadio El Encanto
    • 180 elementos
  • Monterrey vs Toluca
    • Estadio pendiente de confirmación
    • Cantidad de elementos se actualizará tras la junta de seguridad
El operativo de seguridad incluye
El operativo de seguridad incluye un despliegue diferenciado de personal según la magnitud de cada partido y la expectativa de público. (Twitter/ @Chivas)

El operativo responde a la necesidad de evitar incidentes y controlar cualquier posible situación de riesgo, con una cobertura que abarca desde los accesos hasta el interior de los recintos.

Un torneo con identidad especial

El Clausura 2026 se distingue por su campaña institucional enfocada en la unión nacional. El torneo lleva el nombre de “Con México” y presenta una narrativa que busca facilitar la adaptación ante los retos logísticos del año mundialista.

La fase regular se disputará del 9 de enero al 26 de abril, y la Liguilla comenzará en mayo, con los ocho equipos mejor clasificados avanzando directamente a la etapa final.

El calendario del campeonato contempla pausas específicas por compromisos de la selección nacional, incluido el periodo correspondiente a la Fecha FIFA, y jornadas dobles programadas para optimizar el desarrollo del torneo.

Llamado a la convivencia y prevención

En este sentido, la Liga BBVA MX hizo un llamado a la afición a vivir el futbol en paz, respetar los lineamientos y mantener el orden en los estadios y sus alrededores.

La Liga BBVA MX llama
La Liga BBVA MX llama a los aficionados a vivir el futbol en paz y respetar los lineamientos para mantener el orden en los estadios. (X/ @LigaBBVAMX)

Con la presencia de más de cinco mil elementos distribuidos en todo el país, la liga busca crear un entorno seguro y confiable para que las familias y los seguidores de los clubes puedan disfrutar del espectáculo sin sobresaltos.

