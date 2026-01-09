Registro obligatorio de líneas móviles 2026: guía paso a paso para cumplir

Con la nueva disposición gubernamental, compañía celular facilitará la actualización de datos de sus usuarios

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció nuevos lineamientos que entran en vigor hoy 9 de enero de 2026, mediante los cuales todas las líneas telefónicas móviles deberán estar vinculadas a una identidad plenamente identificada.

El objetivo central de la medida es eliminar el uso anónimo de las líneas celulares, una práctica que, de acuerdo con la autoridad, ha sido utilizada para cometer diversos delitos. Con este registro, el Gobierno busca fortalecer la seguridad, la trazabilidad y el uso responsable de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.

¿Qué documentos se requieren para registrar una línea?

Para completar el proceso de identificación, los usuarios de Telcel deberán presentar una identificación oficial vigente. Los documentos aceptados son:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

CURP biométrica

Estos documentos permitirán asociar correctamente el número telefónico con su titular, ya sea persona física o persona moral.

Ante el registro obligatorio de líneas móviles que entra en vigor en 2026, Telcel habilitó opciones presenciales y en línea para facilitar a los usuarios la actualización de datos y evitar la suspensión del servicio

Paso a paso: cómo registrar tu línea móvil en 2026

1. Elige la modalidad de registro

Los usuarios podrán realizar el trámite sin costo de dos formas:

Presencial , acudiendo a un Centro de Atención a Clientes.

En línea, a través del portal habilitado por la empresa telefónica.

2. Presenta o carga tu identificación

En el registro presencial, deberás mostrar tu identificación oficial vigente.Si optas por la vía digital, será necesario subir una imagen clara del documento solicitado.

3. Realiza la prueba de vida (registro en línea)

Para validar la identidad, el sistema solicitará una selfie, conocida como prueba de vida, con la que se confirma que el titular de la línea coincide con la identificación presentada.

4. Confirma la vinculación de tu línea

Una vez validada la información, la línea quedará registrada oficialmente a tu nombre y cumplirás con los lineamientos establecidos por la CRT.

Fecha límite y consecuencias de no cumplir

De acuerdo con los lineamientos oficiales, la fecha límite para completar el registro es el 30 de junio de 2026. Las líneas que no hayan sido vinculadas correctamente quedarán suspendidas y sin servicio, lo que implicará la pérdida temporal de llamadas, mensajes y datos móviles.

Además, a partir del 7 de febrero de 2026, los usuarios podrán consultar si tienen líneas registradas a su nombre mediante un Portal de Consulta, utilizando su CURP y RFC.

Compañía telefónica acompañará a los usuarios en el proceso

La empresa Telcel informó que mantendrá informados a sus usuarios y brindará acompañamiento durante todo el proceso de registro. El objetivo, señaló la compañía, es que la vinculación se realice de manera clara, segura y sin contratiempos.

Telcel reiteró que este trámite no tiene costo y que los usuarios pueden acudir a sus Centros de Atención o ingresar al portal oficial www.telcel.com/vinculatulinea para cumplir con el requisito dentro del plazo establecido.

Un cambio clave en el uso de la telefonía móvil

El registro obligatorio de líneas móviles marca un cambio relevante en la regulación de las telecomunicaciones en México. Aunque implica un trámite adicional para los usuarios, la autoridad sostiene que la medida contribuirá a un uso más seguro y responsable de los servicios móviles.

Cumplir a tiempo con el registro permitirá a los usuarios evitar la suspensión de su línea y mantener la continuidad del servicio, además de alinearse a la nueva normativa que entrará plenamente en vigor en 2026.

En resumen:

A partir del 9 de enero de 2026 , todas las líneas móviles en México deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral.

La medida fue establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el uso anónimo de líneas y fortalecer la seguridad.

Los usuarios deberán presentar INE, pasaporte o CURP biométrica para completar el registro.

El trámite será gratuito y podrá realizarse en línea o de forma presencial .

En el registro digital se solicitará una prueba de vida (selfie) para validar la identidad.

La fecha límite es el 30 de junio de 2026; las líneas no registradas quedarán sin servicio.