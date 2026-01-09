Por segundo día, se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Cuando los niveles de contaminación son altos, la recomendación es limitar las actividades al aire libre. Foto: X/@AztecaNoticias

Las restricciones por la contingencia ambiental siguen vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México para este viernes 9 de enero de 2026. La decisión de mantener la Fase I responde a la persistencia de altos niveles de ozono, lo que aumenta el riesgo para la salud de quienes habitan la región, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Condición del aire en el Valle de México es “mala”

La situación se ha visto agravada por un sistema de alta presión que, desde hace dos días, domina el centro de México. Este fenómeno provoca una estabilidad atmosférica notable y viento débil, condiciones que, unidas a una fuerte radiación solar, propician la acumulación de contaminantes como el ozono.

Las autoridades han reportado que la calidad del aire permanece en condición MALA, lo que obliga a reforzar medidas para limitar la exposición de la población a estos niveles peligrosos. El objetivo principal es reducir tanto los riesgos a la salud como la emisión de nuevos contaminantes.

La CAMe, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las dependencias ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México, sigue monitoreando de cerca la evolución de la calidad del aire. Se espera un informe actualizado a las 20:00 horas, aunque no descartan una comunicación anticipada si las condiciones presentan cambios relevantes.

La recomendación para la ciudadanía es mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales, ya que la contingencia busca proteger la salud colectiva bajo una situación atmosférica adversa que, por ahora, no muestra señales de mejora inmediata.

Valle de México mantiene Fase 1 de contingencia ambiental.

Recomendaciones ante Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX

Ante la contingencia ambiental, autoridades de Ciudad de México han emitido las siguientes recomendaciones:

No fumar , en particular dentro de espacios cerrados.

Aplazar eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos al aire libre que se hayan programado entre las 13:00 y las 19:00.

Cancelar actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas en el periodo comprendido entre las 13:00 y las 19:00.

Abstenerse de realizar ejercicio, así como actividades recreativas, cívicas o culturales al aire libre entre las 13:00 y las 19:00.

Autoridades capitalinas emiten listado de vehículos que no pueden circular

En un horario de 05:00 de la mañana a 22:00 horas, los automovilistas deberán tomar precauciones y evitar circular conforme al siguiente listado:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 no pueden circular.

También se restringe la circulación de vehículos particulares con holograma de verificación 1 cuyo último dígito de la placa sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0.

Los autos particulares con holograma “ 00 ” y “ 0 ”, engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, tienen prohibido circular.

Los vehículos que carecen de holograma de verificación , como los antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras, quedan sujetos a las mismas limitaciones que los autos con holograma 2.

El 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. para tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y con matrícula terminada en número par no pueden circular.

Los vehículos de carga, tanto locales como federales, tienen restringida la circulación de 6:00 a 10:00, salvo aquellos incluidos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México .

Los taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular según lo indicado en los puntos anteriores, también quedan sujetos a la restricción vehicular de las 10:00 en adelante.