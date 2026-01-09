México

Contingencia Ambiental en CDMX 2026: cinco recomendaciones para protegerse de mala calidad del aire

Se anunciaron cambios en el programa “Hoy No Circula” por la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Autoridades recomiendan no realizar actividades
Autoridades recomiendan no realizar actividades físicas al aire libre durante la contingencia ambiental para evitar enfermedades o repercusiones en la salud.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este 9 de enero, luego de que se reportó una concentración máxima de 160 partes por billón (ppb).

Ante este escenario, autoridades federales y locales pusieron en marcha un paquete de acciones orientadas a reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud de la población.

La Ciudad de México y
La Ciudad de México y Edomex amanecieron con mala calidad.

Cinco recomendaciones para protegerte de la mala calidad del aire

La exposición a altos niveles de contaminantes puede provocar malestares físicos, principalmente en vías respiratorias. Incluso, puede provocar complicaciones en padecimientos preexistentes como el asma.

Por esa razón, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) lanzó cinco recomendaciones para cuidar las vías respiratorias en una contingencia ambiental.

  • Evita realizar actividades físicas al aire libre entre las 5:00 y 12:00 horas en contingencia ambiental.
  • Da mantenimiento a vehículos y electrodomésticos.
  • Permanece en interiores, especialmente niñas, niños y personas mayores.
  • Verifica que no existan fugas de gas en calentadores, estufas y tanques.
  • Consume alimentos que fortalezcan el sistema respiratorio, como cítricos, verduras y frutos secos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis también compartió un listado con recomendaciones para evitar daños por la mala calidad del aire.

  • Evita exponerte a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • Intenta no realizar actividades físicas, cívicas y culturales al aire libre.
  • Suspende cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, especialmente en el horario señalado.
  • Evita fumar en espacios abiertos y cerrados.
  • Procura realizar compras desde casa. Asimismo, se hizo un llamado a facilitar el trabajo desde el hogar.
  • Procura no usar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
  • Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.
Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Doble Hoy No Circula 9 de enero

Las autoridades ambientales activaron un conjunto de restricciones vehiculares para este viernes 9 de enero, esto con el objetivo de disminuir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

  • Los vehículos particulares con holograma 2 deberán suspender totalmente su circulación desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.
  • Los automóviles con holograma 1 cuyo último dígito numérico de la placa sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0 tampoco podrán circular en el mismo horario.
  • Solo circulará el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas.
  • Tampoco podrán circular los taxis con holograma de verificación  “00”, “0”, “1” o “2”.

