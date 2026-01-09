Marina niega que Tren Interoceánico opere sin seguro en 2026, a pesar de licitación desierta

El accidente dejó 14 personas muertas (Europa Press/Tong Lian)

La Secretaría de Marina (Semar) compartió información relacionada con la operatividad y seguros del Tren Interoceánico, tras el accidente del pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

A través de un comunicado del 8 de enero, la Semar destacó que ya fue establecido un convenio temporal para cubrir el tema de los seguros.

"En lo respectivo al seguro de pasajeros, es importante destacar que como acción inmediata, se estableció un convenio temporal de un mes, del 01 al 31 de enero de 2026, con la empresa Ve Por Más del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V. para garantizar la continuidad del servicio de seguro", es parte de lo informado por la institución.

Asimismo, la Marina asegura que fue reiniciada la investigación de mercado que tiene como objetivo lograr la contratación de un seguro que cuente con mejores coberturas en temas de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, además de que incluya gastos funerarios.

Un fatal accidente ferroviario se registró en la ruta del Tren del Istmo, entre las poblaciones de Nisanda y Chivela. El siniestro involucró a 250 pasajeros, con un trágico resultado de 13 muertos y 44 personas aún hospitalizadas. (Presidencia)

El informe es compartido luego de que algunos reportes periodísticos señalaban que el proyecto ya no contaba con seguro para los pasajeros en 2026, los cuales argumentaban licitaciones que quedaron desiertas.

Licitaciones desiertas

Cabe señalar que el documento confirma que sí hubo licitaciones desertas. Detalla que en noviembre de 2025 fue iniciada una investigación de mercado y solicitaron cotizaciones a 82 empresas. Un mes después fueron aperturadas cinco de ellas.

“El 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo, mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables”, detalla la Marina. Lo anterior derivó en el convenio temporal mencionado más arriba.

Se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones y tramos asignados, así como seguro de pasajeros para el periodo 2026

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Sobre el seguro de bienes patrimoniales

En tanto al tema de infraestructura y de manera similar al caso descrito, en diciembre del año pasado fue iniciada otra investigación de mercado para contratar un servicio de seguro de bienes patrimoniales en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Fueron solicitadas licitaciones a una decena de empresas, de alas cuales respondieron tres. El 19 de diciembre la convocatoria fue declarada desierta debido a que no cumplían con los requisitos técnicos.

Es por ello que fue establecido un convenio modificatorio con al que se extendía por un mes (enero de 2026) la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C. V., mientras se prepara un nuevo procedimiento de contratación de servicio para el 2026.

Por su parte, el pasado 5 de enero algunas de las víctimas del accidente ocurrido en Nizanda acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal contra las empresas, constructoras y funcionarios implicados en el desarrollo del proyecto.

La acción legal fue promovida por Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis todos ellos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua.