México

Marina niega que Tren Interoceánico opere sin seguro en 2026, a pesar de licitación desierta

Ya fue iniciada una nueva investigación de mercado para contratar un seguro

Guardar
El accidente dejó 14 personas
El accidente dejó 14 personas muertas (Europa Press/Tong Lian)

La Secretaría de Marina (Semar) compartió información relacionada con la operatividad y seguros del Tren Interoceánico, tras el accidente del pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

A través de un comunicado del 8 de enero, la Semar destacó que ya fue establecido un convenio temporal para cubrir el tema de los seguros.

"En lo respectivo al seguro de pasajeros, es importante destacar que como acción inmediata, se estableció un convenio temporal de un mes, del 01 al 31 de enero de 2026, con la empresa Ve Por Más del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V. para garantizar la continuidad del servicio de seguro", es parte de lo informado por la institución.

Asimismo, la Marina asegura que fue reiniciada la investigación de mercado que tiene como objetivo lograr la contratación de un seguro que cuente con mejores coberturas en temas de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, además de que incluya gastos funerarios.

Un fatal accidente ferroviario se registró en la ruta del Tren del Istmo, entre las poblaciones de Nisanda y Chivela. El siniestro involucró a 250 pasajeros, con un trágico resultado de 13 muertos y 44 personas aún hospitalizadas. (Presidencia)

El informe es compartido luego de que algunos reportes periodísticos señalaban que el proyecto ya no contaba con seguro para los pasajeros en 2026, los cuales argumentaban licitaciones que quedaron desiertas.

Licitaciones desiertas

Cabe señalar que el documento confirma que sí hubo licitaciones desertas. Detalla que en noviembre de 2025 fue iniciada una investigación de mercado y solicitaron cotizaciones a 82 empresas. Un mes después fueron aperturadas cinco de ellas.

“El 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo, mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables”, detalla la Marina. Lo anterior derivó en el convenio temporal mencionado más arriba.

Se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones y tramos asignados, así como seguro de pasajeros para el periodo 2026
NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor
NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Sobre el seguro de bienes patrimoniales

En tanto al tema de infraestructura y de manera similar al caso descrito, en diciembre del año pasado fue iniciada otra investigación de mercado para contratar un servicio de seguro de bienes patrimoniales en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Fueron solicitadas licitaciones a una decena de empresas, de alas cuales respondieron tres. El 19 de diciembre la convocatoria fue declarada desierta debido a que no cumplían con los requisitos técnicos.

Es por ello que fue establecido un convenio modificatorio con al que se extendía por un mes (enero de 2026) la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C. V., mientras se prepara un nuevo procedimiento de contratación de servicio para el 2026.

Por su parte, el pasado 5 de enero algunas de las víctimas del accidente ocurrido en Nizanda acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal contra las empresas, constructoras y funcionarios implicados en el desarrollo del proyecto.

La acción legal fue promovida por Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis todos ellos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoOaxacaMarinaSemarmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuáles son los dos tipos de registro que existen?

Se espera que el programa abra una nueva convocatoria en febrero

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Sheinbaum y Lula da Silva hablan por teléfono sobre el tema de Venezuela

La mandataria mexicana y su homólogo brasileño conversaron telefónicamente para rechazar acciones contra Caracas

Sheinbaum y Lula da Silva

Estas son las fechas confirmadas de los conciertos del ’90’s Pop Tour Antro’ para este 2026

Kabah, Mercurio, Magneto, JNS, por mencionar algunos, forman parte de la lista de artistas y grupos que se presentarán en este proyecto musical

Estas son las fechas confirmadas

Así queda el Hoy No circula en CDMX para este viernes 9 de enero

La Contingencia Ambiental Fase I se activó y algunos autos resultarán afectados

Así queda el Hoy No

Los mejores memes de las roscas de reyes que no se les vendieron a los revendedores

Internautas se burlan de la cantidad de producto que no se vendió antes del 6 de enero

Los mejores memes de las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Peritos trataron de recuperar cuerpo

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son las celebridades que

Quiénes son las celebridades que participarán en “¿Apostarías por mí?” y cuál será el premio para la pareja ganadora

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, narra cómo encontró sin vida a Gerson Leos: “Fue una pesadilla”

Twenty One Pilots en CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Claudia Sheinbaum se reúne con la actriz Elsa Aguirre: “Ejemplo de gran fortaleza”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

Andy Ruiz podría regresar al ring en esta fecha: Manny Robles revela pistas sobre la próxima pelea de su boxeador

André Jardine confirma que Igor Lichnovsky saldrá del América: “Era momento que busque otro camino”