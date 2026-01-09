México

Estos son los daños en la piel que provoca el ir a dormir sin desmaquillarte

Las consecuencias sobre la salud cutánea van desde irritaciones hasta más brotes y opacidad, según expertos

No desmaquillarte puede acelerar la
No desmaquillarte puede acelerar la aparición de diferentes signos de la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con maquillaje puede provocar diversos daños en la piel debido a que los restos de productos cosméticos.

Al permanecer durante horas sobre el rostro, los restos de maquillaje favorecen la obstrucción de poros y la acumulación de impurezas.

Es por eso que especialistas de Mayo Clinic señalan que la falta de limpieza nocturna puede provocar diversos daños en la piel sobre los cuales te contamos a continuación.

Una rutina nocturna de limpieza
Una rutina nocturna de limpieza podría hacer la diferencia en la frescura y apariencia del rostro cada mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los efectos que tiene en la piel ir a dormir sin desmaquillarse

Dormir sin desmaquillarse puede tener varios efectos negativos en la piel. Entre los más destacados se encuentran:

  • Obstrucción de los poros: los restos de maquillaje, junto con sudor y sebo, pueden bloquear los poros y favorecer la aparición de puntos negros y brotes de acné.
  • Irritación y sensibilidad: algunos productos de maquillaje contienen ingredientes que, al permanecer más tiempo del recomendado sobre la piel, pueden causar irritación, enrojecimiento y sensibilidad.
  • Envejecimiento prematuro: los residuos de maquillaje pueden favorecer el daño oxidativo y la descomposición de colágeno, lo que acelera la aparición de arrugas y líneas de expresión.
  • Pérdida de luminosidad: la acumulación de maquillaje impide la correcta regeneración celular nocturna, lo que puede dar lugar a una piel apagada y sin brillo.
  • Infecciones oculares: dejar productos como el rímel o delineador puede causar irritación, infección o inflamación en los ojos.
  • Sequedad y deshidratación: algunas fórmulas de maquillaje pueden absorber la humedad natural de la piel, incrementando la sequedad si no se eliminan antes de dormir.
Los dermatólogos recomiendan limpiar el
Los dermatólogos recomiendan limpiar el rostro cada noche para retirar maquillaje, suciedad y contaminantes para prevenir la aparición de signos prematuros de la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para desmaquillarte de forma correcta

Para desmaquillar el rostro de forma adecuada, dermatólogos y especialistas en cuidado de la piel recomiendan seguir estos pasos:

1. Lávate las manos antes de empezar para evitar transferir bacterias al rostro.

2. Utiliza un desmaquillante adecuado según tu tipo de piel y el tipo de maquillaje (agua micelar, aceite, leche limpiadora o bálsamo).

3. Retira primero el maquillaje de ojos y labios usando un algodón o disco desmaquillante humedecido, sin frotar con fuerza para evitar irritación.

4. Continúa con el resto del rostro, aplicando el producto desmaquillante con movimientos suaves y circulares.

5. Enjuaga el rostro con agua tibia para eliminar residuos de producto y maquillaje.

6. Limpia la piel con un jabón facial suave para asegurarte de retirar completamente las impurezas.

7. Seca el rostro con una toalla limpia mediante toques suaves, sin arrastrar.

8. Aplica tónico facial para equilibrar el pH de la piel.

9. Hidrata la piel con una crema adecuada a tu tipo de cutis.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia en esta rutina ayuda a mantener la piel saludable, libre de impurezas y preparada para la regeneración nocturna.

