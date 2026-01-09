Así se veía Yolanda Andrade cuando era niña | Video

La conductora nació el 28 de diciembre de 1971; actualmente tiene 54 años. (Getty Images)

Yolanda Andrade conmovió a sus seguidores de redes sociales con una publicación muy especial.

En un video tipo collage, la conductora mostró fotografías nunca antes vistas de cuando era niña y las reacciones no se hicieron esperar.

Mientras algunos seguidores de la presentadora destacaron las características físicas que conserva a pesar de los años, otros aprovecharon para pedirle que enseñe fotografías de ella junto a su ex pareja y amiga, Montserrat Oliver.

La conductora fue diagnosticada con ELA | IG: @yolandaamor

La publicación de Andrade cobró especial relevancia debido al contexto actual de la presentadora, quien atraviesa una compleja situación de salud.

Yolanda Andrade y la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Tras meses envuelta en especulaciones sobre su estado de salud, la conductora confirmó públicamente que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizás los va a desgarrar este video, pero tenía ganas de compartirlo”, comentó en Instagram.

Andrade explicó que la ELA provoca fluctuaciones en el estado de salud de quien la padece, de ahí sus fuertes malestares y constantes visitas al hospital.

“Hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste. Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”, detalló.

(Unicable/Youtube)

La conductora no reveló si se encuentra en tratamiento médico, pero en distintas entrevistas ha dejado entrever que sí.

La noticia conmocionó a sus fans, pues a lo largo de su carrera ha logrado ganarse el cariño del público mexicano con su personalidad.

No obstante, la información también ocasionó que surgieran rumores sobre el estado de salud de la presentadora, así como una vía que supuestamente estaba analizando: eutanasia.

Tras el escándalo que se desató, Andrade mandó un video al programa “En Shock” con la intención de desmentir las especulaciones.

(Foto: Instagram)

“Quiero aclarar que no me voy a hacer la eutanasia ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, declaró.

En esa misma conversación, Andrade confesó que sus médicos tardaron más de un año en diagnosticar su padecimiento debido a que algunos de sus síntomas eran muy similares a los ocasionados por la enfermedad de Lyme.

“Hablo con Thalía todos los días, en la mañana y en la noche. Ella comprende mi enfermedad porque ella tiene Lyme y yo tengo esto. Justo por eso mis doctores se confundían y pensaban que era Lyme. El ELA tiene muchas cosas parecidas al Lyme, por eso se tardaron en diagnosticarme un año y medio”, relató.