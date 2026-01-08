México

Una taza diaria de avena con manzana puede controlar tu peso, mejorar la salud del corazón y fortalecer tus huesos

Esta combinación, recomendada por expertos, se consolida como una opción efectiva y accesible para mejorar la salud integral

Guardar
Un licuado de avena con
Un licuado de avena con manzana, una bebida vegana alta en fibra, perfecta para un desayuno nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de una taza de avena con manzana ha demostrado beneficios para el control de peso, la salud cardiovascular y el fortalecimiento óseo, de acuerdo con especialistas en nutrición. 

Esta combinación, recomendada por expertos, se consolida como una opción efectiva y accesible para mejorar la salud integral, especialmente cuando se incorpora como parte de una alimentación equilibrada.

Beneficios clave para la salud digestiva y el metabolismo de comer avena con manzana

La mezcla de avena y manzana aporta una cantidad significativa de fibra soluble e insoluble, elementos fundamentales para mantener el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

La pectina presente en la manzana y la fibra propia de la avena contribuyen a suavizar las heces, previniendo el estreñimiento y favoreciendo el tránsito intestinal. Además, ambas fibras actúan como prebióticos, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Beneficios clave para la salud
Beneficios clave para la salud digestiva y el metabolismo de comer avena con manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra de la avena y la manzana ayuda a mantener un intestino sano y reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el aparato digestivo.

Control de peso y sensación de saciedad con una taza de avena y manzana

Uno de los aportes más destacados de esta combinación reside en su capacidad para generar saciedad. La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que, al mezclarse con líquidos, forma un gel en el estómago, prolongando la sensación de llenura.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), “una taza diaria de avena con manzana puede ser aliada en planes de control de peso, ya que ayuda a disminuir el apetito y limita el consumo excesivo de calorías”.

Esta propiedad favorece una ingesta calórica controlada, aspecto fundamental para quienes buscan mantener o reducir el peso corporal.

Control de peso y sensación
Control de peso y sensación de saciedad con una taza de avena y manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud cardiovascular: reducción del colesterol LDL

El aporte de fibra soluble, especialmente el beta-glucano de la avena y la pectina de la manzana, contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Este efecto ha sido documentado en diversas investigaciones y es respaldado por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

Según la AHA, la inclusión de alimentos ricos en fibra soluble en la dieta diaria “ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino, lo que repercute directamente en la salud del corazón”.

Además, este tipo de desayuno favorece la regulación de la presión arterial y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Energía, nutrientes y fortalecimiento óseo

La combinación de avena y manzana es fuente de energía sostenida. Proporciona carbohidratos complejos, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, potasio y calcio. Estos nutrientes favorecen el funcionamiento muscular y óseo, lo que convierte a este desayuno en una alternativa recomendada para personas de todas las edades.

Plato de desayuno saludable mostrando
Plato de desayuno saludable mostrando avena cocida y manzana cortada en trozos, adornado con canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas

Diversos estudios han señalado que el consumo regular de manzana puede ayudar a proteger el cerebro y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Las propiedades antioxidantes de la fruta, sumadas al efecto de la fibra, mejoran la función cognitiva y la memoria.

Cómo preparar y consumir la mezcla de avena con manzana

Una de las formas más recomendadas de aprovechar los beneficios es licuar una manzana con cáscara junto con avena en hojuelas, agua o leche y una pizca de canela. Consumir esta bebida en ayunas o como parte del desayuno refuerza sus efectos positivos, siempre en el marco de una dieta variada y acompañada de actividad física regular.

Temas Relacionados

AvenaManzanaHuesosCorazónCerebroPresión arterialSaludmexico-noticias

Más Noticias

Así puedes mantener tus nochebuenas saludables durante todo el año

Llevar la planta a centros de recolección permite aprovechar sus restos y mejorar los suelos urbanos

Así puedes mantener tus nochebuenas

Sheinbaum marca distancia de Ang Hernández, morenista retenida con 800 mil pesos en frontera de EEUU

La diputada del congreso de Baja California Sur negó que su arresto se derivara de actividades ilícitas

Sheinbaum marca distancia de Ang

¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

La conductora reveló que sus síntomas fueron relacionados con este padecimiento retrasando su diagnóstico por más de un año

¿Qué es la enfermedad de

Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

El cantautor sonorense regresará por segunda ocasión al recinto con un show masivo en 2026

Christian Nodal anunció concierto en

Sheinbaum llama a revisar amparos otorgados a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos acusado de intentar cubrir feminicidio en CDMX

La mandataria indicó que desconoce si las autoridades tienen la localización del exfiscal estatal

Sheinbaum llama a revisar amparos
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Operativos de 2025: Gobierno destacó captura del “Delta 1, líder de una célula del CJNG en Jalisco

Harfuch niega participación de México en la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch comparte avances en caso Carlos Manzo: detalla detenciones y operativos tras el homicidio del edil en Uruapan

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

Spotify responde a Rubén Albarrán

Spotify responde a Rubén Albarrán por retiro de Café Tacvba de la plataforma: “No financiamos la guerra”

¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Carlos Villagrán divide opiniones tras saludar a un niño que lo reconoció por ser ‘Quico’: “¿Tú eres Ñoño?”

DEPORTES

De la ficción a la

De la ficción a la realidad: Santiago Muñoz llega a San Luis como en la película Gol

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía en el deporte mundial: calendario y protagonistas de 2026

Boletos para la UFC México 2026: precios para ver a Brandon Moreno en la Arena CDMX

Quién es Regina Martínez, la doctora que representará a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

Se retira un histórico de los Xolos de Tijuana, así será el adiós Joe Corona