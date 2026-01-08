Una taza diaria de avena con manzana puede controlar tu peso, mejorar la salud del corazón y fortalecer tus huesos

Un licuado de avena con manzana, una bebida vegana alta en fibra, perfecta para un desayuno nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de una taza de avena con manzana ha demostrado beneficios para el control de peso, la salud cardiovascular y el fortalecimiento óseo, de acuerdo con especialistas en nutrición.

Esta combinación, recomendada por expertos, se consolida como una opción efectiva y accesible para mejorar la salud integral, especialmente cuando se incorpora como parte de una alimentación equilibrada.

Beneficios clave para la salud digestiva y el metabolismo de comer avena con manzana

La mezcla de avena y manzana aporta una cantidad significativa de fibra soluble e insoluble, elementos fundamentales para mantener el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

La pectina presente en la manzana y la fibra propia de la avena contribuyen a suavizar las heces, previniendo el estreñimiento y favoreciendo el tránsito intestinal. Además, ambas fibras actúan como prebióticos, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Beneficios clave para la salud digestiva y el metabolismo de comer avena con manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra de la avena y la manzana ayuda a mantener un intestino sano y reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el aparato digestivo.

Control de peso y sensación de saciedad con una taza de avena y manzana

Uno de los aportes más destacados de esta combinación reside en su capacidad para generar saciedad. La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que, al mezclarse con líquidos, forma un gel en el estómago, prolongando la sensación de llenura.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), “una taza diaria de avena con manzana puede ser aliada en planes de control de peso, ya que ayuda a disminuir el apetito y limita el consumo excesivo de calorías”.

Esta propiedad favorece una ingesta calórica controlada, aspecto fundamental para quienes buscan mantener o reducir el peso corporal.

Control de peso y sensación de saciedad con una taza de avena y manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud cardiovascular: reducción del colesterol LDL

El aporte de fibra soluble, especialmente el beta-glucano de la avena y la pectina de la manzana, contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Este efecto ha sido documentado en diversas investigaciones y es respaldado por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

Según la AHA, la inclusión de alimentos ricos en fibra soluble en la dieta diaria “ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino, lo que repercute directamente en la salud del corazón”.

Además, este tipo de desayuno favorece la regulación de la presión arterial y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Energía, nutrientes y fortalecimiento óseo

La combinación de avena y manzana es fuente de energía sostenida. Proporciona carbohidratos complejos, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, potasio y calcio. Estos nutrientes favorecen el funcionamiento muscular y óseo, lo que convierte a este desayuno en una alternativa recomendada para personas de todas las edades.

Plato de desayuno saludable mostrando avena cocida y manzana cortada en trozos, adornado con canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas

Diversos estudios han señalado que el consumo regular de manzana puede ayudar a proteger el cerebro y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Las propiedades antioxidantes de la fruta, sumadas al efecto de la fibra, mejoran la función cognitiva y la memoria.

Cómo preparar y consumir la mezcla de avena con manzana

Una de las formas más recomendadas de aprovechar los beneficios es licuar una manzana con cáscara junto con avena en hojuelas, agua o leche y una pizca de canela. Consumir esta bebida en ayunas o como parte del desayuno refuerza sus efectos positivos, siempre en el marco de una dieta variada y acompañada de actividad física regular.