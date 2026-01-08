Tras La Granja VIP, Fabiola Campomanes enfrenta fuerte reto al cuidar a su mamá tras delicada operación: “No es fácil”

Fabiola Campomanes comparte el proceso de recuperación de su madre tras una cirugía de colon, destacando la importancia del apoyo familiar (IG)

La actriz Fabiola Campomanes atraviesa un periodo de transformación personal tras su paso por el reality show La Granja VIP, dedicando sus días al cuidado de su madre, quien se recupera de una cirugía de colon.

Lejos de la atención mediática y las redes sociales que la acompañaron durante su presencia en el programa de TV Azteca, Campomanes enfrenta este proceso vital sosteniendo a su familia.

En palabras compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la actriz expresó: “Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon. Acompañándola. Sosteniéndola. Aprendiendo”.

La experiencia de Fabiola Campomanes tras La Granja VIP marcó un cambio radical en sus prioridades personales y familiares (Captura de pantalla TikTok)

La imagen que publicó desde el hospital muestra no solo la vulnerabilidad de la situación, sino también la fortaleza que comparte con las generaciones siguientes.

En la foto aparece su madre postrada en una cama, sonriendo, junto a Campomanes y su hija Sofía, todas con gorritos de fiesta de Año Nuevo. Este retrato familiar simboliza la continuidad del cuidado y el apoyo intergeneracional en plena víspera del 2026.

El testimonio público de Campomanes desencadenó una ola de reacciones de la comunidad artística. Nombres como Maribel Guardia, Roxana Castellanos, Mariana Seoane y Carolina Ross extendieron palabras de solidaridad y reconocimiento a la labor de la actriz.

Campomanes subraya que acompañar a los padres en su vulnerabilidad es un privilegio y una enseñanza sobre el verdadero significado del amor (Captura de pantalla La Granja VIP)

Fabiola Campomanes y el cambio de roles en su vida

El mensaje que acompañó su publicación profundizó sobre el giro de roles entre padres e hijos:

“La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí. Y algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca”.

El cambio de prioridades fue tajante después de su salida de La Granja VIP en la novena semana, donde Campomanes se afianzó como una participante relevante hasta su eliminación.

La intérprete reconoció las dificultades y el carácter único de esta etapa: “No es fácil. Es duro, es distinto, es confrontante. Pero también es un privilegio inmenso”.

El testimonio público de Fabiola Campomanes visibiliza una etapa de la vida donde el cuidado de los padres se convierte en un acto de amor y conciencia (IG)

Cerró su reflexión con un llamado sobre la importancia de acompañar a los padres en sus momentos de vulnerabilidad, visibilizando una realidad pocas veces abordada con franqueza.

En sus palabras: “Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia. La vida nos enseña, tarde o temprano, que quienes nos sostuvieron un día, hoy nos necesitan sosteniendo”.

Una intensa relación madre e hija

La relación entre Fabiola Campomanes y su madre ha atravesado diversas etapas. Durante su adolescencia, Fabiola vivió un vínculo complicado con su madre, al punto de decidir independizarse a los 15 años por las constantes confrontaciones.

La actriz se aleja de los reflectores y de las redes sociales para dedicarse al cuidado y acompañamiento de su madre en el hospital (IG)

En entrevistas, la actriz ha relatado que la convivencia era difícil y que incluso llegó a recibir maltratos físicos.

Con el paso del tiempo, la relación cambió. Tras el nacimiento de su hija Sofía, Fabiola y su madre lograron acercarse y fortalecer su lazo. Actualmente, Campomanes considera a su madre un pilar fundamental en su vida.