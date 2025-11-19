Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

Zhenli Ye Gon fue extraditado a México este martes y puesto a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el “Altiplano”. "(Ye Gon) es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y recursos de procedencia ilícita. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

Un Juez Federal negó el amparo solicitado por el empresario de origen chino-mexicano Zhenli Ye Gon para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la que se encuentra. Con esta decisión permanecerá recluido en el Altiplano.

La resolución se llevó a cabo este martes 18 de noviembre por Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien negó brindarle el amparo para continuar su proceso en libertad.

De acuerdo con el fallo judicial, consultado por Infobae México, el Juez destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló el posible riesgo de fuga que Ye Gon presenta en caso de que sea modificada la medida cautelar, esto debido a que contaba con múltiples domicilios y por la naturaleza de los delitos de que se le acusa.

“La fiscalía hizo notar al juez que conforme a los datos de prueba había un elevado riesgo de sustracción por los múltiples domicilios, además de que no había certeza de que hubiera vivido en el último domicilio con su familia, asociado al riesgo de fuga derivado de la naturaleza de los delitos que se le imputan”, detalla la resolución.

Ye Gon es acusado de cinco delitos relacionados con delincuencia organizada

Zhenli Ye Gon interpuso un amparo para evitar la subasta de su fastuosa mansión (Foto: Cuartoscuro)

Ye Gon es acusado por la FGR de los delitos de delincuencia organizada; contra la salud en cuatro modalidades; operación con recursos de procedencia ilícita; posesión de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en dos modalidades y posesión de cartuchos para armas de fuego también de uso exclusivo.

Al respecto, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito señaló que a pesar de que el empresario de origen chino se encuentra en prisión preventiva desde 2016, esta medida asegura la continuidad del proceso en su contra.

“La medida cautelar de prisión preventiva justificada es la idónea porque asegura que el inculpado continúe en el procedimiento sin interrupciones y estaría a disposición directa de la autoridad judicial para cualquier acto procesal sin algún riesgo de evasión“, establece la resolución.

Más de 205 millones de dólares fueron localizados en su casa

En la casa de Ye Gon se realizó el decomiso en efectivo más cuantioso en la historia de las operaciones contra el narcotráfico: 207 millones de dólares en efectivo. FOTO: TOMADA DE TELEVISA

Ye Gon también es señalado por comercializar ilegalmente acetato de pseudoefedrina y efedrina para la fabricación de metanfetamina a través de empresas fachada.

En marzo de 2007, la Policía Federal y la entonces SIEDO realizaron un operativo en la residencia del empresario, ubicada en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, donde localizaron 205 millones de dólares en efectivo, joyas, relojes de lujo, euros y armas de fuego.

Luego de la incautación de casi 20 toneladas de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas que fueron vinculadas con el empresario chino-mexicano, Ye Gon huyó a los Estados Unidos, donde fue detenido por elementos de la DEA en Maryland.

En el año 2016 se llevó a cabo su extradición a México y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como “El Altiplano”.