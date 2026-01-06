México

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

El fiscal del estado incluso señala la posible presencia de la facción de Los Mayos

En la entidad fueron halladas
En la entidad fueron halladas dos personas muertas (Especial)

Las acciones violentas registradas en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua que dejaron dos hombres muertos serían consecuencia de actividades del Cártel de Sinaloa en la entidad, según señalan autoridades estales.

Fue el 2 de enero cuando fueron hallados los cuerpos de dos hombres, uno de los cuales fue identificado como Alejandro E. P., de 25 años de edad (según los documentos hallados en el sitio) y quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza.

Violencia estaría ligada con el Cártel de Sinaloa

Por su parte y durante una conferencia de prensa del 5 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, señaló que las acciones en el municipio mencionado serían consecuencia de los reacomodos de un grupo criminal.

Gilberto Loya fue cuestionado sobre el inicio de año violento en Chihuahua.

Gilberto Loya durante la conferencia
Gilberto Loya durante la conferencia de prensa (Facebook/Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua)

“Lo que nosotros hemos identificado fue el movimiento de un grupo criminal. Es la ola que nos está llegando del reacomodo que tuvo uno de los cárteles que opera a nivel nacional y que, como ustedes recordarán, tuvo un gran conflicto en el estado de Sinaloa reestructurando sus, sus formas de operación”.

Cabe recordar que Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos tras ser secuestrado en territorio mexicano, hechos registrados en julio de 2024. Lo anterior provocó un pugna entre facciones al interior del también llamado Cártel del Pacífico.

Gilberto Loya añada que las restauración del grupo criminal estarían afectando ahora a Chihuahua.

Esa reestructura de allá está impactando directamente la presencia de esas facciones de ese cártel aquí en el estado de Chihuahua, específicamente en la capital

Serían Los Mayos, comenta fiscal de Chihuahua

Mientras que, al ser cuestionado sobre la violencia en Guadalupe y Calvo, durante un encuentro con medios de comunicación, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comentó:

“Estamos viendo, parece ser que ser que hay presencia ahí de Los Mayos de Sinaloa”.

Es decir, el funcionario menciono a una de las facciones del Cártel de Sinaloa y la cual era liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Detecciones ligadas al Cártel de Sinaloa en Chihuahua

Fue en Chihuahua que fue detenido Jaime Huereca y/o Carlos Miramontes, un sujeto señalado como integrante del Cártel de Sinaloa que al parecer fugía como operador financiera para el grupo delictivo.

Jaime Huereca y/o "Carlos Miramontes"
Jaime Huereca y/o "Carlos Miramontes" es identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa. Foto: FGE Chihuahua

Dicho sujeto fue capturado y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses pues en el país de las barras y había una orden de aprehensión en su contra del hombre los delitos de conspiración para distribuir drogas y evasión de una prisión en el estado de Texas.

Además, e otras ocasiones han sido registradas detenciones de personas presuntamente ligadas con el grupo delictivo, como es el caso de Rodolfo “N”; Martín Eduardo “N”; Michael Ebodio “N”; Francisco Javier “N”; Orlando “N” y Gerardo “N”, alias El 3, supuestos integrante de Los Cabrera capturados en julio de 2025.

