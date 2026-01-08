¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

Yolanda Andrade vive todavía con problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

Yolanda Andrade reveló que antes de ser diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sus médicos consideraron que podía tener la enfermedad de Lyme debido a la similitud entre algunos síntomas.

La conductora envió un video al programa “En Shock”, donde desmintió las especulaciones que circulan sobre su estado de salud y se sinceró sobre el primer diagnóstico que recibió.

“Hablo con Thalía todos los días, en la mañana y en la noche. Ella comprende mi enfermedad porque ella tiene Lyme y yo tengo esto (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Justo por eso mis doctores se confundían y pensaban que era Lyme. El ELA tiene muchas cosas parecidas al Lyme, por eso se tardaron en diagnosticarme un año y medio”, contó.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección ocasionada por la bacteria Borrelia, la cual se transmite por la picadura de garrapatas.

De acuerdo con un artículo publicado por Mayo Clinic, es difícil detectar la infección, ya que el primer síntoma es una pequeña protuberancia en la piel, similar a la picadura de un mosquito, y puede provocar un poco de picor.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

El cuadro clínico de la enfermedad evoluciona en varias etapas, según Mayo Clinic. Estas son:

Fase inicial: los síntomas aparecen entre 3 y 30 días tras la picadura. El signo más habitual es un sarpullido que se extiende desde el punto de la picadura, con forma de círculo y el centro claro, semejante a una diana. Esta lesión suele sentirse caliente, aunque rara vez genera dolor o picor. Además, pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular, molestias musculares y ganglios linfáticos inflamados. Segunda fase: los síntomas aparecen de 3 a 10 semanas después de la picadura. En este estadio, los síntomas se agravan y diversifican: pueden surgir sarpullidos en distintas áreas del cuerpo, dolor o rigidez en el cuello, debilidad muscular en uno o ambos lados de la cara, irregularidades en el ritmo cardíaco por afectación del tejido del corazón, dolor que se inicia en la espalda o la cadera y se propaga a las piernas, alteraciones neurológicas en manos o pies, hinchazón dolorosa en los ojos o párpados y, en ocasiones, pérdida de visión por inflamación de los nervios oculares. Tercera fase: comienza entre 2 a 12 meses después de la picadura. En este periodo, predominan los episodios de artritis en las articulaciones grandes —especialmente en las rodillas—, donde el dolor, la hinchazón y la rigidez pueden persistir o alternarse con fases de mejoría, además de mantener síntomas de fases previas.

¿Qué artistas tienen la enfermedad de Lyme?

Cada vez son más los artistas diagnosticados con esta enfermedad. Entre ellos se encuentran Avril Lavigne, Bella Hadid, Justin Bieber, Justin Timberlake, Alec Baldwin y Thalía.