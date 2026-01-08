México

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

El detenido habría tenido diversos puestos públicos, entre los que destaca el ser Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social

Eduardo "N" fue detenido el
Eduardo "N" fue detenido el 7 de enero de 2026 en Puebla, presuntamente está relacionado con el esquema criminal de Genaro García Luna. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez dictara prisión preventiva contra Eduardo “N” por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Según reportes oficiales, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del acusado.

La FGR detalló que las investigaciones de la FEMDO señalan que entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N”, en su calidad de servidor público, habría firmado contratos de servicios para varios Centros Federales de Readaptación Social, los cuales estarían relacionados con una red de desvío de recursos ligada a Genaro García Luna.

Detención de Eduardo ”N"

La aprehensión del exfuncionario se concretó el pasado 7 de enero de 2026 en el estado de Puebla por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes actuaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Detención de Eduardo "N", presuntamente
Detención de Eduardo "N", presuntamente relacionado con el esquema criminal de Genaro García Luna Crédito: FGR

El operativo se realizó con base en labores de inteligencia, detalló la FGR.

Además, la FGR subraya que a Eduardo “N” se le presume inocente mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

La autoridad reiteró que el proceso continuará conforme a lo establecido en la legislación vigente, y que la situación jurídica del imputado se definirá en los próximos días.

Según información consultada por Infobae México, Eduardo “N” trabajó como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS).

Quién es Eduardo “N”

Su reciente arresto en Puebla ha puesto bajo la lupa a Eduardo “N”, quien, según información consultada por Infobae México, respondería a la identidad de Eduardo Enrique Gómez García, un nombre que reaparece en documentos oficiales de la administración pública mexicana.

Los registros consultados por este medio detallan que Gómez García figuraba en el año 2004 como Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la extinta Procuraduría General de la República. Esta posición lo ubicaba en un rol clave dentro de la estructura de seguridad federal.

Unos años después, en 2008, una edición del Diario Oficial de la Federación formalizó su nombramiento como Comisionado de Prevención y Readaptación Socia. Esta designación lo vinculó directamente con la administración penitenciaria nacional.

Contratos que lo relacionarían con Genaro García Luna

En junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso 5 contratos celebrados entre el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), precedido por Eduardo Enrique Gómez García y la empresa NUNVAV Inc, ligada al desvío de recursos de Genaro García Luna.

De esos 5 contratos, 4 fueron firmados por Gómez García, todos en el año 2012.

  1. En febrero de 2012, Gómez suscribió el primer contrato con NUNVAV Inc por 10 millones 36 mil dólares; el acuerdo contemplaba la instalación de un sistema de cámaras y micrófonos.
  2. Un mes más tarde, en marzo, firmó un segundo convenio, esta vez enfocado en un sistema de vigilancia para el Centro Federal de Tepic, en Nayarit, por un valor de 10 millones 615 mil dólares.
  3. La operación más significativa ocurrió en julio de 2012. Entonces, Gómez García firmó un tercer contrato para el suministro, la instalación, la capacitación y la puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos de control y supervisión en un penal de HermosilloSonora. El monto ascendió a 21 millones 576 mil dólares.
  4. Ese mismo mes de julio, se concretó el cuarto y último acuerdo señalado con el nombre de Gómez García, el objetivo, dotar con cámaras y micrófonos un penal en OcampoGuanajuato, teniendo un gasto de 13 millones 893 mil dólares.

Además, hay un quinto contrato ligado entre el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la empresa NUNVAV Inc el cual tuvo un acuerdo por 85 millones 491 mil 310 dólares.

