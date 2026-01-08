Jugo de papaya, naranja y jengibre: la bebida antioxidante y digestiva, ideal para comenzar el día

México

Una bebida antioxidante y digestiva,
Una bebida antioxidante y digestiva, ideal para comenzar el día. (Gemini)

Hay combinaciones de ingredientes que no solo sorprenden por su sabor, sino también por sus beneficios para el cuerpo.

El jugo de papaya, naranja y jengibre es una de esas recetas: une la suavidad y fibra de la papaya, la vitamina C de la naranja y el toque picante y antiinflamatorio del jengibre.

Es perfecto para quienes buscan una bebida natural, digestiva y revitalizante, ideal para el desayuno o como un boost de energía a media mañana.

¿Cuáles son los beneficios de este jugo?

Este jugo, además de delicioso, ayuda a fortalecer defensas, mejorar la digestión y aportar antioxidantes al organismo.

La papaya es rica en enzimas que favorecen la salud gastrointestinal; la naranja aporta frescura y un alto contenido de vitamina C; y el jengibre suma propiedades antiinflamatorias y estimula el metabolismo. Una opción original y ligera para quienes desean cuidar su bienestar y variar su repertorio de jugos.

Receta de jugo de papaya, naranja y jengibre

Preparar este jugo es muy sencillo y rápido. Puedes ajustar la cantidad de jengibre según tu gusto y añadir agua fría o hielo para hacerlo aún más refrescante. No requiere azúcar añadida, ya que la papaya y la naranja aportan dulzor natural.

Tiempo de preparación

Preparar este jugo toma unos 8 minutos:

  • 3 minutos para pelar y cortar la fruta.
  • 3 minutos para exprimir las naranjas.
  • 2 minutos para licuar y servir.

Ingredientes

  1. 2 tazas de papaya madura, pelada y picada
  2. 3 naranjas grandes (jugo recién exprimido)
  3. 1 trozo pequeño de jengibre fresco (1 a 2 cm, pelado)
  4. ½ taza de agua fría (opcional, para ajustar consistencia)
  5. Hielo al gusto (opcional)
  6. Hojas de menta o rodajas de naranja para decorar (opcional)

Cómo hacer jugo de papaya, naranja y jengibre, paso a paso

  1. Pela y corta la papaya en cubos.
  2. Exprime el jugo de las naranjas.
  3. Coloca en la licuadora la papaya, el jugo de naranja, el jengibre y el agua fría. Agrega hielo si lo deseas.
  4. Licúa todo durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y tersa.
  5. Si prefieres una textura más ligera, cuela el jugo antes de servir.
  6. Sirve en vasos altos y decora con hojas de menta o rodajas de naranja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes obtienes aproximadamente 2 vasos grandes de jugo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso grande contiene aproximadamente:

  • Calorías: 75
  • Grasas: 0.2 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 14 g (naturales de la fruta)
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este jugo se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y vitaminas. Puede conservarse en refrigerador hasta 12 horas, bien tapado, aunque puede separarse y requerir agitar antes de beber.

