Jugo de papaya, naranja y jengibre: la bebida antioxidante y digestiva, ideal para comenzar el día

Hay combinaciones de ingredientes que no solo sorprenden por su sabor, sino también por sus beneficios para el cuerpo.
El jugo de papaya, naranja y jengibre es una de esas recetas: une la suavidad y fibra de la papaya, la vitamina C de la naranja y el toque picante y antiinflamatorio del jengibre.
Es perfecto para quienes buscan una bebida natural, digestiva y revitalizante, ideal para el desayuno o como un boost de energía a media mañana.
¿Cuáles son los beneficios de este jugo?
Este jugo, además de delicioso, ayuda a fortalecer defensas, mejorar la digestión y aportar antioxidantes al organismo.
La papaya es rica en enzimas que favorecen la salud gastrointestinal; la naranja aporta frescura y un alto contenido de vitamina C; y el jengibre suma propiedades antiinflamatorias y estimula el metabolismo. Una opción original y ligera para quienes desean cuidar su bienestar y variar su repertorio de jugos.
Receta de jugo de papaya, naranja y jengibre
Preparar este jugo es muy sencillo y rápido. Puedes ajustar la cantidad de jengibre según tu gusto y añadir agua fría o hielo para hacerlo aún más refrescante. No requiere azúcar añadida, ya que la papaya y la naranja aportan dulzor natural.
Tiempo de preparación
Preparar este jugo toma unos 8 minutos:
- 3 minutos para pelar y cortar la fruta.
- 3 minutos para exprimir las naranjas.
- 2 minutos para licuar y servir.
Ingredientes
- 2 tazas de papaya madura, pelada y picada
- 3 naranjas grandes (jugo recién exprimido)
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco (1 a 2 cm, pelado)
- ½ taza de agua fría (opcional, para ajustar consistencia)
- Hielo al gusto (opcional)
- Hojas de menta o rodajas de naranja para decorar (opcional)
Cómo hacer jugo de papaya, naranja y jengibre, paso a paso
- Pela y corta la papaya en cubos.
- Exprime el jugo de las naranjas.
- Coloca en la licuadora la papaya, el jugo de naranja, el jengibre y el agua fría. Agrega hielo si lo deseas.
- Licúa todo durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y tersa.
- Si prefieres una textura más ligera, cuela el jugo antes de servir.
- Sirve en vasos altos y decora con hojas de menta o rodajas de naranja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes obtienes aproximadamente 2 vasos grandes de jugo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada vaso grande contiene aproximadamente:
- Calorías: 75
- Grasas: 0.2 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 14 g (naturales de la fruta)
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Este jugo se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y vitaminas. Puede conservarse en refrigerador hasta 12 horas, bien tapado, aunque puede separarse y requerir agitar antes de beber.