Jinete queda atrapado bajo un toro en megajaripeo de Puebla: el impactante video que se volvió viral

El impacto del accidente en jaripeo revive el debate en Puebla. FB: Alcaldías Puebla

Un jinete resultó herido durante un megajaripeo en Huehuetlán El Chico, Puebla, pese a la suspensión vigente de espectáculos taurinos en el estado.

Debido a que el suceso fue ampliamente difundido en redes sociales, reactivó el debate sobre la seguridad de este tipo de eventos y el respeto a la prohibición.

Descripción: Aunque el incidente ocurrió a finales de 2025, el video ha comenzado a acaparar la atención de los internautas. Crédito: Facebook: Alcaldías Puebla

Así se vivió el accidente del jinete en megajaripeo de Puebla

De acuerdo con Alcaldías Puebla, el accidente ocurrió en la Plaza de Toros La Joyita, ubicada en el Barrio El Calvario, durante las celebraciones religiosas en honor a Cristo Rey, que se realizaron del 2 al 4 de enero.

Aunque las autoridades mantienen una suspensión provisional de espectáculos taurinos, el evento reunió a decenas de asistentes.

Imágenes y videos publicados muestran el momento en que el jinete, atado al toro de Rancho Santa Rosa, fue golpeado varias veces por el animal y arrastrado contra el suelo al no poder liberarse.

La situación se agravó cuando, pese a los esfuerzos, permaneció sujeto mientras el toro hacía movimientos violentos. Tras el accidente, el lesionado fue retirado del ruedo y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Un jinete resultó herido en un megajaripeo realizado en Huehuetlán El Chico, Puebla, pese a la suspensión de espectáculos taurinos en el estado. FB: Alcaldías Puebla

De acuerdo con información no confirmada, se presume una fractura en una pierna, pero hasta ahora, no se saben más detalles sobre el estado de salud ni la gravedad de las lesiones.

La advertencia del evento antes del accidente

La festividad incluyó megacorridas y exhibiciones de jaripeo con entrada gratuita pese a la prohibición temporal establecida en Puebla tras el reconocimiento legal de los toros como seres sintientes.

Dicha disposición provocó la cancelación de eventos similares en municipios como Tlachichuca y Tecamachalco.

Sin embargo, la organización del evento, que estuvo a cargo de la Mesa Directiva del Barrio El Calvario, habría advertido previamente: “No se hace responsable de accidentes ocurridos dentro o fuera de las festividades”.

El accidente ocurrió en la Plaza de Toros La Joyita durante las festividades religiosas en honor a Cristo Rey, celebradas del 2 al 4 de enero. FB: Alcaldías Puebla

Reacción en redes sociales ante el accidente en Puebla

El caso generó debate en redes sociales, donde tras la viralización del video la discusión volvió a centrarse en la responsabilidad de los organizadores y la vigilancia de las autoridades ante la persistencia de megajaripeos.

La atención puesta en el accidente resalta que persisten altos riesgos en este tipo de espectáculos, lo que alimenta la discusión pública sobre la seguridad, la vigilancia organizativa y la aplicación efectiva de las restricciones legales.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en la página oficial de Alcaldías Puebla son:

Pobre joven, espero sobreviva, pero ellos mismos saben a lo que se exponen. Los animales no tienen culpa alguna.

El toro solo siguió su instinto, ya no le jueguen.

Desde el inicio el jinete se veía mal.

No fueron momentos de angustia que el involucrado se sintiera valiente y después resultara gallina.