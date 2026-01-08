Gobierno CDMX confirma reordenamiento del comercio ambulante en el centro histórico (Foto: Twitter)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que las principales calles y avenidas del Centro Histórico se encuentran actualmente libres de comercio en vía pública, tras la puesta en marcha del programa de reordenamiento del comercio ambulante iniciado en 2025.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el cumplimiento de este compromiso marca la primera etapa de la estrategia para transformar el uso del espacio público en la zona central de la capital.

Clara Brugada informó que a partir de finales de enero regresará parte del comercio bajo un esquema regulado, acorde con el programa de reordenamiento del comercio en vía pública presentado. La reincorporación será progresiva y se efectuará conforme a los lineamientos acordados entre las autoridades y los comerciantes involucrados.

Reordenamiento del Centro Histórico de la CDMX concluirá este 2026

Reordenamiento del Centro Histórico de la CDMX concluirá este 2026 ( Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, recordó que, tras el periodo del Día de Reyes, la actividad comercial históricamente disminuye. Esto facilitó el inicio de la estrategia oficial durante el primer mes del año. También sostuvo que la reducción de comerciantes continuará progresivamente en puntos específicos del Centro Histórico.

Durante la conferencia, la mandataria enfatizó que el proceso de reorganización se realiza a través del diálogo y negociaciones continuas con los comerciantes. Señaló que la meta es concluir el reordenamiento total a mediados de 2026, con la intervención de la Comisión Consultiva para el Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública, organismo instalado en octubre del año anterior para acordar nuevas reglas y preservar el libre tránsito.

“Hoy las principales calles y avenidas del Centro Histórico están libres, en esta primera etapa del reordenamiento, y como lo hemos venido anunciando van a continuar. Es decir, a finales de enero regresará el comercio, pero ya con este programa de reordenamiento”, sentenció Clara Brugada.

Reubicarán a comerciantes ambulantes del Centro Histórico (Octavio Vargas)

La mandataria reiteró que la liberación de las vías principales responde al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y subrayó el compromiso de supervisar cada etapa del programa.

Finalmente, Brugada invitó a habitantes y visitantes a recorrer el Centro Histórico para observar directamente que, tras los acuerdos entre autoridades y comerciantes, el espacio público está habilitado y libre de comercio en vía pública.

“Lo que habíamos dicho, a partir del 7 de enero empezaba el reordenamiento del Centro Histórico, vayan a darse una vueltecita, no tenemos comercio en vía pública, son parte de los acuerdos que tenemos”, informó.

Comercio informal aumenta 25% en el Centro Histórico de la Ciudad de México

El comercio informal en el Centro Histórico de la Ciudad de México registró un crecimiento del 25% en el último año, obligando a las autoridades a implementar un plan de reordenamiento que incluye sanciones, revisión de permisos y refuerzo normativo. Esta iniciativa busca contener la expansión del ambulantaje y ordenar la ocupación de espacios emblemáticos, como la Alameda Central y la Avenida Juárez, en un contexto donde el reto no solo es operativo, sino también jurídico y social.

El comercio informal en el Centro Histórico de la Ciudad de México registró un crecimiento del 25% en el último año (EFE/José Méndez)

De acuerdo con el secretario de Gobierno, César Cravioto, siguiendo declaraciones realizadas durante la presentación del Primer Informe de Clara Brugada, el plan no se limitará a despejar físicamente a los vendedores, sino que también involucrará la verificación de la legalidad de los giros comerciales y el análisis del cumplimiento en materia de uso del suelo. Cravioto puntualizó:

“Primero tenemos que revisar la parte jurídica, lo estamos haciendo con distintas dependencias. Lo que resulte irregular será objeto de acciones específicas”. El funcionario remarcó que los operativos realizados en la etapa inicial lograron reducir significativamente la presencia de comercios ambulantes en Paseo de la Reforma, y se avanzará en fases sucesivas hacia la Alameda Central, la Avenida Juárez y, finalmente, el resto del Centro Histórico.