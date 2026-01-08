Adiós a las largas filas: mexicanos en el extranjero recibirán atención consular más rápida

La administración federal ha implementado un esquema coordinado con la Agencia de Transformación Digital para mejorar la ayuda que reciben los connacionales, priorizando la rapidez, la igualdad y la asistencia durante emergencias. (Foto: SRE)

La atención consular para los mexicanos en el extranjero está entrando en una nueva etapa. El objetivo es dejar atrás las largas filas y los trámites engorrosos que durante años complicaron el acceso a servicios básicos en las oficinas consulares.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha diseñado un nuevo modelo que busca transformar la experiencia de quienes requieren apoyo fuera del país.

Este esquema se fundamenta en cuatro pilares centrales que garantizan un servicio más rápido, homogéneo y sensible ante emergencias, marcando un cambio profundo en la forma de atender a la comunidad mexicana en el exterior.

Ventanilla Única y atención sin cita

La ATDT y la SRE establecieron que todas las oficinas consulares deberán contar con una Ventanilla Única de Atención e Informes, un espacio centralizado para orientar y canalizar trámites de manera más eficiente.

Orientación inmediata para cualquier trámite o consulta.

Atención garantizada con o sin cita previa.

Este cambio elimina la barrera que representaba la necesidad de programar citas con antelación. Ahora, cualquier persona podrá acudir directamente a la oficina consular y recibir apoyo sin importar si reservó un turno. Con ello, se busca reducir tiempos de espera y dar mayor accesibilidad a quienes enfrentan situaciones imprevistas.

Homologación de trámites y procesos

Otro de los pilares impulsados en este nuevo modelo es la homologación de trámites, requisitos, procesos y tiempos de atención en todas las oficinas consulares.

Mismos requisitos en todas las oficinas.

Procesos estandarizados para cada trámite.

Tiempos de respuesta homogéneos y predecibles.

La estandarización permitirá que los mexicanos en el extranjero tengan certeza sobre lo que se les pedirá y cuánto tiempo tardará cada gestión. Este paso fortalece la transparencia y la confianza en los servicios consulares, evitando confusiones y diferencias entre oficinas.

Atención inmediata en emergencias

El cuarto pilar del modelo consular es la atención inmediata en casos críticos. Se busca que las oficinas consulares actúen de manera rápida y efectiva cuando la vida, la salud o la integridad de los ciudadanos esté en riesgo.

Respuesta prioritaria en emergencias.

Apoyo en urgencias médicas.

Intervención rápida en casos de vulneración de derechos.

Con este enfoque, se busca que los consulados dejen de ser únicamente espacios administrativos y se conviertan en puntos de apoyo y protección en momentos de crisis.

De esta manera, el nuevo modelo de atención consular representa un cambio profundo en la forma de brindar servicios a los mexicanos fuera del país. El objetivo es claro: garantizar que cada mexicano en el extranjero reciba el mismo nivel de servicio y protección, sin importar dónde se encuentre.