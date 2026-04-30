Así celebra el gobernador Pablo Lemus el primer transporte gratuito para niñas y niños en el país

A través de sus redes sociales, el dirigente celebró el Día del Niño. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

Jalisco cuneta con el primer transporte gratuito para niñas y niños del país. Es un programa impulsado por el gobernador Pablo Lemus y está dirigido a menores de entre 5 y 12 años. Su objetivo es facilitar el acceso a la movilidad y apoyar a las familias jaliscienses, permitiendo que las niñas y los niños puedan trasladarse en transporte público sin costo alguno.

A través de su cuenta de Instagram, el dirigente de Movimiento Ciudadano dedicó un mensaje especial para celebrar a las infancias de México y reconocer a su partido por la puesta en marcha de una iniciativa pionera en Jalisco: el primer sistema de transporte público gratuito para niñas y niños del país.

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La medida entró en vigor el 30 de abril, y el dirigente emecista, Jorge Álvarez Máynez, aprovechó la celebración del Día del Niño para difundir imágenes y mensajes en redes sociales, en los que resaltó el carácter innovador de la política pública.

“Jalisco, primer y único estado donde las niñas y los niños tendrán transporte gratuito”, se lee en las imágenes. En su publicación, subrayó la importancia de garantizar derechos y oportunidades para las infancias, así como de promover políticas que prioricen el bienestar de los sectores más jóvenes de la población.

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El dirigente emecista detalló que el programa, denominado “Las niñas y los niños viajan gratis”, beneficiará directamente a 75 mil menores en todo el estado.

Se trata del primer sistema de transporte público gratuito para niñas y niños del país (Captura de pantalla Instagram: alvarezmaynez)

En esto consiste el programa anunciado en Jalisco

El objetivo es brindar apoyo a las familias y contar con un servicio público gratuito y adaptado a las necesidades de los menores en edad escolar.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemis, informó que para acceder a este beneficio, las madres, padres o tutores únicamente deben registrar a las niñas y niños interesados a través de la página oficial del gobierno estatal: tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

La administración estatal recalcó que el trámite es sencillo y que el registro estará abierto hasta el 30 de mayo, fecha límite establecida para que las familias puedan inscribir a los menores.

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De esta manera, se busca que la mayor cantidad posible de estudiantes de prescolar y primaria en Jalisco se beneficien de la medida.

Una vez concluido el registro y validada la información, los beneficiarios recibirán una tarjeta personalizada denominada “La Única al Estilo Jalisco”.

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Con este plástico, las niñas y los niños tendrán derecho a realizar dos viajes diarios completamente gratuitos en el transporte público del estado.

El gobernador subrayó que la tarjeta es personal e intransferible y que el programa está diseñado para facilitar la movilidad de los estudiantes, reducir costos para las familias y promover la asistencia regular a clases.

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La puesta en marcha de este programa forma parte de una estrategia integral para garantizar el acceso a derechos básicos de la infancia y fortalecer la seguridad en los trayectos escolares. Además, busca incentivar la confianza en el transporte público y consolidar a Jalisco como un referente nacional en políticas de movilidad infantil.