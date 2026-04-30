México

Así celebra el gobernador Pablo Lemus el primer transporte gratuito para niñas y niños en el país

Por su parte, el dirigente emecista, Jorge Álvarez Máynez, celebró a través de sus redes sociales este programa

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Niñas y niños de Jalisco podrán viajar gratis en transporte público. El acceso escolar mejora con movilidad urbana gratuita en Jalisco. La nueva tarjeta especial facilitará los traslados diarios de estudiantes. Familias jalisciences ahorrarán en gastos de transporte para la niñez. El programa impulsa la equidad educativa y el bienestar infantil. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
A través de sus redes sociales, el dirigente celebró el Día del Niño. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

Jalisco cuneta con el primer transporte gratuito para niñas y niños del país. Es un programa impulsado por el gobernador Pablo Lemus y está dirigido a menores de entre 5 y 12 años. Su objetivo es facilitar el acceso a la movilidad y apoyar a las familias jaliscienses, permitiendo que las niñas y los niños puedan trasladarse en transporte público sin costo alguno.

A través de su cuenta de Instagram, el dirigente de Movimiento Ciudadano dedicó un mensaje especial para celebrar a las infancias de México y reconocer a su partido por la puesta en marcha de una iniciativa pionera en Jalisco: el primer sistema de transporte público gratuito para niñas y niños del país.

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La medida entró en vigor el 30 de abril, y el dirigente emecista, Jorge Álvarez Máynez, aprovechó la celebración del Día del Niño para difundir imágenes y mensajes en redes sociales, en los que resaltó el carácter innovador de la política pública.

“Jalisco, primer y único estado donde las niñas y los niños tendrán transporte gratuito”, se lee en las imágenes. En su publicación, subrayó la importancia de garantizar derechos y oportunidades para las infancias, así como de promover políticas que prioricen el bienestar de los sectores más jóvenes de la población.

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El dirigente emecista detalló que el programa, denominado “Las niñas y los niños viajan gratis”, beneficiará directamente a 75 mil menores en todo el estado.

Se trata del primer sistema de transporte público gratuito para niñas y niños del país
Se trata del primer sistema de transporte público gratuito para niñas y niños del país (Captura de pantalla Instagram: alvarezmaynez)

En esto consiste el programa anunciado en Jalisco

El objetivo es brindar apoyo a las familias y contar con un servicio público gratuito y adaptado a las necesidades de los menores en edad escolar.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemis, informó que para acceder a este beneficio, las madres, padres o tutores únicamente deben registrar a las niñas y niños interesados a través de la página oficial del gobierno estatal: tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

La administración estatal recalcó que el trámite es sencillo y que el registro estará abierto hasta el 30 de mayo, fecha límite establecida para que las familias puedan inscribir a los menores.

De esta manera, se busca que la mayor cantidad posible de estudiantes de prescolar y primaria en Jalisco se beneficien de la medida.

Una vez concluido el registro y validada la información, los beneficiarios recibirán una tarjeta personalizada denominada “La Única al Estilo Jalisco”.

Con este plástico, las niñas y los niños tendrán derecho a realizar dos viajes diarios completamente gratuitos en el transporte público del estado.

El gobernador subrayó que la tarjeta es personal e intransferible y que el programa está diseñado para facilitar la movilidad de los estudiantes, reducir costos para las familias y promover la asistencia regular a clases.

La puesta en marcha de este programa forma parte de una estrategia integral para garantizar el acceso a derechos básicos de la infancia y fortalecer la seguridad en los trayectos escolares. Además, busca incentivar la confianza en el transporte público y consolidar a Jalisco como un referente nacional en políticas de movilidad infantil.

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