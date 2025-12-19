México

Ventanilla Agraria digital ofrece atención híbrida para ejidatarios y comuneros

La nueva herramienta en línea permite a los usuarios gestionar solicitudes relacionadas con el sector agrario desde cualquier lugar

El sitio web facilita la realización de gestiones agrarias, brinda acceso a datos esenciales y permite a los ciudadanos consultar el estado de sus trámites sin necesidad de acudir a oficinas físicas. (X/ @AgenciaGobMX)

El gobierno federal lanzó una plataforma digital que moderniza la gestión de trámites agrarios en todo México. El nuevo sitio, disponible en ventanillaagraria.gob.mx , busca agilizar los procedimientos y facilitar el acceso para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

Según informaron de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Ventanilla de Trámites y Servicios Agrarios digitaliza procesos que antes requerían presencia física en oficinas, al tiempo que mantiene la opción de atención presencial.

El gobierno federal impulsa la digitalización agraria con un portal que agiliza y transparenta los trámites. (X/ @SEDATU_mx)

El desarrollo conjunto incluye la participación de la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), y se presenta como respuesta a la necesidad de un servicio público más rápido, transparente y accesible.

Funciones y servicios disponibles en la Ventanilla de tramites y servicios agrarios

El sitio web ofrece desde ahora la posibilidad de tramitar servicios clave para el sector agrario nacional. Quienes ingresen encontrarán opciones como:

  • Quejas y Denuncias
  • Audiencia Campesina
  • Emisión de dictamen de terminación del Régimen Ejidal
  • Constancia de Inscripción o de Vigencia de Derechos

Cada uno de estos trámites cuenta con información clara sobre requisitos, tiempos estimados de respuesta y costos si corresponden, lo que, de acuerdo con la ATDT, permite una gestión más eficiente.

De acuerdo con la Procuraduría Agraria, “el propósito es brindar a las personas usuarias un acceso sencillo a la información necesaria para que conozcan el trámite que necesitan y los pasos para realizarlo”.

Nuevos servicios digitales para el sector agrario mexicano ofrecen alternativas seguras y eficientes a la gestión presencial de documentos y solicitudes. (X/ @RAN_Nacional)

La plataforma está diseñada para mostrar los datos fundamentales de cada trámite, así como el objetivo, las modalidades disponibles y el marco jurídico aplicable.

Acceso seguro y seguimiento en línea

Para utilizar los servicios en línea, el portal emplea Llave MX, una herramienta digital oficial que permite a los ciudadanos identificarse y dar seguimiento a sus solicitudes sin requerir traslado ni presencia física en oficinas gubernamentales.

El uso de esta autenticación añade un nivel de seguridad y protección de datos personales, subrayó la Sedatu, y contribuye al proceso de modernización del sector público.

La integración de Llave MX en la Ventanilla Agraria garantiza autenticación segura y seguimiento digital, facilitando el acceso a servicios esenciales sin necesidad de acudir físicamente a oficinas gubernamentales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo sistema busca “garantizar el acceso oportuno a los trámites y fortalecer la atención hacia ejidos y comunidades”, expresó el Registro Agrario Nacional. Esta integración digital también permitirá que los solicitantes conozcan el avance y resolución de sus gestiones directamente desde internet.

Actualización gradual y próximos servicios

El portal de la Ventanilla Agraria se actualizará de forma progresiva con la incorporación de nuevos trámites y servicios en línea, según confirmaron fuentes de la ATDT. El objetivo es que cada vez más procedimientos puedan realizarse de manera sencilla y segura.

Nuevas herramientas tecnológicas permiten realizar gestiones clave sin desplazamientos ni largas esperas en oficinas tradicionales. (@RAN_Nacional)

Las instituciones involucradas insisten en que la digitalización no sustituye la atención personal, ya que ambas opciones seguirán disponibles en el territorio nacional. Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización administrativa y de atención ciudadana.

