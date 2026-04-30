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Se acaba el plazo: este es el último día para registrarse a Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

Concluye el periodo y las autoridades llaman a acudir para no perder la oportunidad de incorporarse

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Concluye el periodo y las autoridades llaman a acudir para no perder la oportunidad de incorporarse
Concluye el periodo y las autoridades llaman a acudir para no perder la oportunidad de incorporarse

El tiempo se agotó. Este domingo 3 de mayo marca el cierre del registro para quienes buscan integrarse a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, programas que otorgan apoyos económicos de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Durante esta jornada final, todas las personas interesadas pueden acudir sin importar la letra inicial de su apellido, ya que el calendario alfabético dejó de aplicar en los últimos dos días del proceso.

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El registro se realiza en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país, con un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas. Autoridades federales han reiterado que el trámite es completamente gratuito y debe hacerse de manera presencial.

¿Quiénes pueden registrarse hoy?

En este último día, aún están a tiempo de registrarse dos grupos prioritarios:

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  • Personas de 65 años o más, quienes pueden acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores. Este programa otorga en 2026 un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales y es considerado un derecho constitucional.
  • Mujeres de 60 a 64 años, elegibles para la Pensión Mujeres Bienestar, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de fortalecer la autonomía económica femenina.
Infografía de las Pensiones Bienestar, mostrando personas haciendo fila en un Módulo de Bienestar, detalles de edad y montos, y los requisitos para el registro.
Último día de registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, detallando los requisitos y montos de apoyo disponibles para los solicitantes en los Módulos de Bienestar

Requisitos y documentos indispensables

Para completar el registro este mismo día, las y los solicitantes deben presentar la documentación completa en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)
  • Número telefónico de contacto (celular y/o casa)

Además, se permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites en representación del beneficiario. Esta persona deberá presentar los mismos documentos.

Un apoyo clave para sectores prioritarios

Ambos programas forman parte de la política social del Gobierno de México orientada a garantizar ingresos básicos a sectores vulnerables. En el caso de adultos mayores, el apoyo económico busca contribuir a una mejor calidad de vida en la etapa de retiro.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar representa un esfuerzo por reconocer el trabajo no remunerado y reducir brechas económicas en mujeres de entre 60 y 64 años.

Ilustración de un hombre y dos mujeres sonriendo con tarjetas del Bienestar, junto a iconos de requisitos y un módulo de registro.
La imagen ilustra la última oportunidad para registrarse en los programas Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar este domingo 3 de mayo

Recomendaciones para el cierre del registro

Ante la alta demanda en este último día, se recomienda acudir con anticipación al módulo más cercano y verificar que todos los documentos estén completos y actualizados para evitar contratiempos.

Quienes no logren registrarse dentro de este periodo deberán esperar a la apertura de una nueva convocatoria, cuya fecha aún no ha sido anunciada por las autoridades.

Con el cierre de este proceso, miles de personas podrán integrarse a los programas sociales del Bienestar; sin embargo, para quienes aún no han acudido, hoy es la última oportunidad para hacerlo.

En resumen:

  • Hoy 3 de mayo de 2026 es el último día para registrarse a las Pensiones Bienestar
  • Aplica para Personas Adultas Mayores (65+) y Mujeres Bienestar (60 a 64 años)
    • 6 mil 400 pesos bimestrales (Adultos Mayores)
    • 3 mil 100 pesos bimestrales (Mujeres Bienestar)
  • Horario de atención: 10:00 a 16:00 horas
  • Registro presencial en Módulos de Bienestar en todo el país
  • Hoy pueden acudir todas las letras, sin importar apellido
  • Documentos básicos: INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono
  • Se puede registrar una persona auxiliar con los mismos documentos
  • Quien no acuda hoy deberá esperar una nueva convocatoria

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