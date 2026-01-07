México

Top 5 obras de teatro en CDMX que no te puedes perder en enero

La cartelera de la capital ofrece funciones variadas y horarios accesibles para todos los gustos este mes

La CDMX tiene una amplia
La CDMX tiene una amplia cartelera disponible para todos los gustos - Ocesa)

La cartelera teatral en la Ciudad de México se mantiene activa y variada, ofreciendo opciones para distintos públicos y preferencias. Desde clásicos adaptados hasta nuevas propuestas escénicas, enero promete funciones que combinan humor, drama y música.

Cada obra cuenta con horarios diseñados para facilitar la asistencia durante fines de semana y días entre semana. La organización de las funciones permite a los espectadores elegir la franja que mejor se ajuste a su agenda, manteniendo viva la experiencia teatral.

Además, la oferta actual refleja la diversidad de contenidos que la ciudad puede ofrecer, convirtiéndose en una alternativa cultural que fomenta la asistencia constante y la apreciación del arte escénico en todas sus formas.

Funciones destacadas en el Nuevo Teatro Ramírez Jiménez y la Teatrería

Durante el mes de enero
Durante el mes de enero habrá funciones de Siete veces adiós y Juicio a una zorra - (Cuartoscuro)

Entre las propuestas más llamativas se encuentra Siete veces adiós en el Nuevo Teatro Ramírez Jiménez, con funciones los viernes a las 21:00 horas, sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y domingos a las 17:00 horas. Esta obra combina elementos dramáticos que han captado la atención de la audiencia.

Otra opción es Juicio a una zorra, que se presentará en la Teatrería los viernes 16, 23 y 30 de enero a las 20:30 horas. Su temática particular y promete mantener al público atento durante toda la función.

Estas propuestas destacan por su capacidad de atraer tanto a espectadores habituales como a quienes buscan nuevas experiencias teatrales, ofreciendo un panorama equilibrado entre tradición y creatividad.

Otras obras imperdibles: Milán, Telcel y Centro Cultural Teatro 2

Cruise, El Rey León y
Cruise, El Rey León y El tenorio Cómico también tienen funciones a lo largo de este mes - CUARTOSCURO

Cruise llega al Teatro Milán con funciones el viernes 16 de enero a las 19:00 y 21:00 horas, sábado 17 a las 18:00 y 20:00 horas, domingo 18 a las 17:00 y 19:00 horas, viernes 30 a las 19:00 y 21:00 horas, y sábado 31 a las 18:00 y 20:00 horas.

El Rey León en el Teatro Telcel mantiene una agenda amplia: jueves a las 20:00 horas, viernes a las 20:30 horas, sábados a las 16:30 y 20:30 horas, y domingos a la 13:00 y 17:30 horas. La obra ofrece un despliegue visual y musical que atrae a públicos de todas las edades.

Finalmente, El Tenorio Cómico se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 19:00 horas. Esta obra combina humor y tradición, acercando un clásico a un público contemporáneo con propuestas ligeras y entretenidas.

