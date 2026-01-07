“Siempre está”: Julio César Chávez Jr. encuentra fuerza en su padre para volver al boxeo tras deportación en EEUU

Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas legales en EEUU por portación ilegal de armas, mientras en México es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Julio César Chávez Jr. anunció su esperado regreso al boxeo profesional el próximo 24 de enero en San Luis Potosí. El púgil mexicano enfrenta actualmente una investigación judicial por supuesta delincuencia organizada y tráfico de armas, tras haber sido extraditado y deportado desde Estados Unidos a México a finales de agosto.

Según reportó Ventaneando, la reaparición de Chávez Jr. se realizará en compañía de su padre, Julio César Chávez, y su hermano Omar Chávez, quienes también forman parte de la cartelera programada en la Arena Potosí.

Qué dijo Julio César Chávez Jr. en Ventaneando

Durante un entrenamiento en Tijuana cubierto exclusivamente por Ventaneando, Julio César Chávez Jr. compartió su sentir respecto a esta nueva etapa.

Julio César Chávez Jr. salió de prisión (X/ @USEmbassyMEX )

“Dándole duro al entrenamiento, pues es lo que, lo que me gusta del box”, declaró el deportista en entrevista reproducida por el programa televisivo.

El atleta destacó la importancia de la cercanía familiar en este momento: “Mi papá siempre está, siempre está, eh, para, para sus hijos. Me siento muy bien conviviendo más con él aquí. Yo creo que mi papá es un muy buen papá, siempre lo ha sido”.

Omar Chávez también se refirió al ambiente en el equipo y a la presencia de su padre.

“Voy a decir que no es la persona mejor para entrenar, ¿eh? O sea, su don era para pelear. Pero, pues, sabe muy bien lo que ve, lo que dice”, comentó entre risas.

| Jesús A. Aviles / Infobae México

El regreso al ring y la función en San Luis Potosí

Julio César Chávez Jr. enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, ubicada en Avenida Simón Díaz 245, colonia Satélite, San Luis Potosí.

La cartelera incluye también la participación de Omar Chávez, quien disputará otra pelea esa misma noche. La conferencia de prensa de presentación reunió a ambos púgiles junto a su padre, consolidando la presencia de la llamada Dinastía Chávez para su primer compromiso boxístico del año.

La función dará inicio a las 17:00 horas, con apertura de puertas desde las 16:00.

Chávez Jr. regresa al ring el próximo 24 de enero en San Luis Potosí (IG/ @jcchavezjr)

¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos?

El proceso legal de Julio César Chávez Jr. ha marcado su trayectoria reciente.

Según medios nacionales, el boxeador asistió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, el 10 de diciembre de 2025, donde el juez concedió extender el plazo de la investigación complementaria a solicitud de ambas partes.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por supuesta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas, presuntamente vinculados a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. gana amparo para no estar incomunicado dentro del reclusorio en Hermosillo, Sonora ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )

Chávez Jr. permanece bajo libertad condicional mientras se desarrolla la investigación, cuyo siguiente plazo está fijado para el 24 de febrero de 2026.

El pasado agosto, el boxeador fue extraditado desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas, tras lo cual fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo.

La atención mediática al caso ha sido constante, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundiendo imágenes de la detención.

A pesar de la situación judicial, Chávez Jr. mantiene la determinación de reactivar su carrera deportiva, respaldado por su entorno familiar y legal.