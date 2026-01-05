Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Chávez Jr. regresa al ring el próximo 24 de enero en San Luis Potosí (IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. ha confirmado su regreso al boxeo profesional tras una prolongada ausencia, marcada por investigaciones legales por su presunto vínculo con grupos narcotraficantes, así como las restricciones legales para salir de México. El boxeador mexicano volverá al ring el sábado 24 de enero de 2026 para enfrentar al argentino Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí, ubicada en Avenida Simón Díaz 245, colonia Satélite, San Luis Potosí.

La cartelera contempla también la participación de Omar Chávez, hermano de Julio César, quien enfrentará a un rival distinto esa misma noche. La confirmación se realizó en conferencia de prensa con presencia de ambos púgiles, por lo que la Dinastía Chávez se prepara para dar su primera función este 2026.

El retorno de Chávez Jr. al boxeo se produce bajo el contexto de su reciente deportación desde Estados Unidos, así como su actual investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pese a su situación legal, aseguró estar listo para retomar su carrera en el cuadrilátero, hasta el momento su equipo legal continúa atendiendo los requerimientos de las autoridades.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de Julio César Chávez Jr.?

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

De acuerdo con la página Xticket.com, la venta de boletos para la función ya está activa. Los asistentes pueden adquirir entradas en la taquilla del recinto o a través de la plataforma digital, donde deben registrarse con correo electrónico y contraseña antes de seleccionar la zona de preferencia.

La función comenzará a las 17:00 (puertas desde las 16:00) y ofrece cuatro tipo de boletos con precios diferenciados, el costo varía dependiendo de la zona de la Arena Potosí.

Estos son los precios para ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Ángel Julián:

Vip 5 mil 130 pesos ( $5,130.00 MXN )

Ring Side General 3 mil 650 pesos ( $3,650.00 MXN )

Sección Platino 910 pesos ( $910.00 MXN )

Sección Oro 515 pesos ($515 MXN)

Al finalizar la compra en línea, se suma un cargo adicional por transacción, cuyo monto varía según el evento, según detalló la boletera.

(Captura https://xticket.mx/ladinastiachavezslp)

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

Durante la presentación ante medios, Chávez Jr. puso énfasis en el ánimo renovado con el que encara este retorno. “Parece que cuando hay más dificultades a veces uno le echa más ganas, entonces hay que seguir adelante”, afirmó el púgil ante la prensa.

El excampeón mundial reconoció además una transformación en su enfoque y motivación. “Me volvió a entrar las ganas de pelear y le estamos dando con todo. Me hubiera gustado tener esta mentalidad hace algunos años, fui campeón del mundo, pero me hubiera gustado tener esta mentalidad porque disfruto más de lo que hago”, declaró ante la prensa.

En la víspera de su esperado regreso, el boxeador advirtió que sus críticos podrían llevarse una sorpresa cuando suba de nuevo al cuadrilátero, dejando patente que su ambición permanece intacta.