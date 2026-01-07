Sheinbaum aseguró que el envío de petróleo a Cuba es por ayuda humanitaria y forma parte de la política exterior de México

La mandataria durante conferencia de prensa. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el envío de petróleo a Cuba no rebasa la cantidad que se le ha enviado anteriormente y que forma parte tanto de la política exterior como de la ayuda humanitaria que México brinda.

Esto ocurre frente a noticias recientes en las que medios afirman que tras la detención de Nicolás Maduro, México se convirtió en el principal exportador de petróleo.

Según medios estadounidenses, de surtir el 44% del petróleo que la isla adquiría, se le empezó a otorgar una cantidad que ronda el 56%. Sin embargo, la mandataria negó que fuera así.

La mandataria aseguró que no se supera la cantidad acordada. (AP Foto/Marco Ugarte)

Sheinbaum sobre el apoyo a Cuba

En conferencias de prensa anteriores, la mandataria afirmó que se trata de una acción legal, histórica, humanitaria y transparente. La presidenta subrayó que esta decisión responde a la relación bilateral que ha existido durante décadas entre ambos países, sin importar el partido político en el poder.

Durante la sesión matutina, Sheinbaum recalcó que el apoyo energético a Cuba se mantiene dentro del marco legal, como parte de la política exterior mexicana y los compromisos históricos, por lo que señaló que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo”.

La dirigente adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentará cifras detalladas sobre el volumen de barriles enviados y los precios de mercado aplicados.

Además, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le entregó un reporte sobre los acuerdos en materia de petróleo alcanzados por diferentes gobiernos mexicanos.

“Lo hacemos en un marco legal, como país soberano, y damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, puntualizó la presidenta.

La presidenta aseguró que Pemex presentará cifras detalladas. (Europa Press)

La mandataria presentó una tarjeta informativa de la cancillería sobre cooperación energética y financiera. Entre los antecedentes destacados, mencionó la inversión de 350 millones de dólares en 1994 para modernizar la refinería de Cienfuegos en Cuba, mediante una operación de intercambio de deuda por inversión.

Además, recordó que en 2012 se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la petrolera estatal cubana CUPET en proyectos de exploración junto a consorcios internacionales.

En 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano condonó el 70% de la deuda histórica de Cuba con Pemex, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral.

Durante su exposición, Sheinbaum presentó una cronología de encuentros presidenciales entre México y Cuba, desde la primera visita oficial de Luis Echeverría tras el triunfo de la revolución cubana.

Consultada sobre la posibilidad de una visita próxima a Cuba, la mandataria aseguró que no tiene previsto realizar ese viaje por ahora.

“La relación de México con Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios al pueblo de Cuba”, declaró Sheinbaum.