¿Qué se debe hacer con los muñequitos de plástico de la Rosca de Reyes?

El muñequito de la rosa es, para muchos, una "bendición". FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Cada 6 de enero, la celebración de la Rosca de Reyes reúne a familias y amigos en torno a una tradición que combina sabor, simbolismo y expectativas.

Quienes participan en el corte de la rosca esperan, con algo de nerviosismo, encontrar o evitar el pequeño muñeco de plástico oculto en el pan. Más allá del juego y la sorpresa, surge una pregunta frecuente: ¿qué se debe hacer con los muñequitos encontrados en la Rosca de Reyes?

La presencia de estas figuras no es un simple detalle decorativo ni una ocurrencia reciente. Los muñequitos representan una herencia cultural que conecta a millones de personas en México y otros países de Latinoamérica con significados religiosos y compromisos sociales que se extienden hasta el 2 de febrero.

El significado del muñequito en la Rosca de Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 04ENERO2024.- En vísperas de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, panaderos de la Panadería La Joya elaboraron la tradicional rosca, produciendo 500 por día de diferentes tamaños. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El pequeño muñeco de plástico, conocido como el niño Dios, simboliza el momento en que la Sagrada Familia ocultó al niño Jesús para protegerlo de Herodes, según la tradición cristiana.

Encontrar esta figura durante la repartición de la rosca implica asumir una responsabilidad especial. En México y en comunidades migrantes, quien encuentra el muñequito se compromete a organizar, el 2 de febrero, una celebración en honor a la Virgen de la Candelaria. Esta práctica refuerza los lazos comunitarios y perpetúa una costumbre que une generaciones.

La figura es un recordatorio de la protección y la esperanza. Además, representa la continuidad de una tradición que mezcla elementos religiosos con dinámicas sociales, donde el azar y la participación colectiva desempeñan un papel central. El muñequito es, entonces, mucho más que un simple elemento plástico: es un símbolo de compromiso y convivencia.

El compromiso de los tamales

Tamal de chocolate, una versión dulce del tamal tradicional con masa endulzada y un generoso relleno de chocolate, perfectamente envuelto en hoja de maíz para su cocción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del muñequito en la Rosca de Reyes trae consigo la obligación de invitar tamales el 2 de febrero. Esta fecha, conocida como el Día de la Candelaria, marca el cierre del ciclo navideño en la cultura mexicana.

Quien tiene la figura debe preparar o comprar tamales para compartir con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Esta costumbre se ha adaptado a las nuevas circunstancias, en algunos casos con reuniones virtuales o entregas a domicilio, pero el sentido de comunidad y reciprocidad sigue vigente.

El compromiso de los tamales es una muestra de hospitalidad. Además, representa una oportunidad para fortalecer vínculos sociales y mantener vivas las tradiciones. El costo de los tamales varía según la región y el tamaño del grupo, pero el acto de compartirlos mantiene su valor simbólico.

¿Qué hacer con los muñequitos de la Rosca de Reyes?

(Zuri González/Infobae)

Una vez superada la emoción del corte y cumplido el compromiso de los tamales, surge la duda sobre qué hacer con los muñequitos. Algunas personas los conservan como recuerdo, los integran a nacimientos o altares familiares, o los entregan en iglesias como parte de rituales religiosos. Otros optan por reciclarlos, donarlos para actividades educativas o utilizarlos en manualidades infantiles.

Especialistas en cultura popular recomiendan evitar desecharlos en la basura común, ya que suelen estar hechos de plástico no biodegradable. Existen iniciativas de reciclaje específicas para estos objetos, que permiten darles un segundo uso y reducir su impacto ambiental. En cualquier caso, los muñequitos de la Rosca de Reyes permanecen como un símbolo de unión y tradición en la vida cotidiana de quienes participan en esta costumbre.