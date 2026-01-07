Leonardo García se compromete con Flaminia Villagrán tras rumores de una etapa de rehabilitación

La pareja se comprometió tras cuatro años de noviazgo. (@leonardogarciaof, Instagram)

El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la vida personal de Leonardo García. El actor sorprendió al proponerle matrimonio a su novia, la doctora Flaminia Villagrán, durante unas vacaciones en Guatemala, país de origen de ella. El momento, planeado con discreción, selló una relación que ha atravesado momentos complejos en los últimos años.

Una relación que enfrentó crisis y decisiones difíciles

En septiembre de 2024, un amigo cercano al actor reveló a TVNotas que la relación atravesaba una etapa complicada tras un inicio estable. Según esa versión, Flaminia fue clara con sus prioridades: “Está enamorada de Leonardo, pero primero son sus hijos. No ha cedido. Ojalá él tome terapia para salvar su relación”, señaló la fuente.

Poco después trascendió que Leonardo García ingresó a una clínica de rehabilitación. El propio actor aclaró públicamente que su decisión estuvo relacionada con un proceso emocional y no con una adicción como tal.

El actor sorprendió al proponerle matrimonio a su novia, la doctora Flaminia Villagrán, durante unas vacaciones en Guatemala, país de origen de ella. (@leonardogarciaof, Instagram)

Leonardo García habla de su rehabilitación

En entrevista con Ventaneando, el hijo de Andrés García explicó que el internamiento respondió a un cuadro de depresión. Tiempo después, profundizó en las razones que lo llevaron a buscar ayuda profesional. “Sí empecé a tomar más... Más que nada fue por cuestión sentimental y por pérdidas. La depresión te lleva al trago. Cuando estás deprimido tomas más. Si estás deprimido te va a pegar mal”, reconoció.

Estas declaraciones colocaron el foco en el proceso personal que atravesó el actor antes de retomar estabilidad en su vida sentimental.

La propuesta de matrimonio en Guatemala

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, Leonardo García sorprendió a Flaminia Villagrán con un anillo de compromiso, tras cuatro años de relación. La propuesta se realizó durante una estancia en Guatemala, donde la pareja ha compartido imágenes recientes, aunque sin anunciar oficialmente el compromiso en redes sociales.

Una fotografía difundida por Reforma muestra a Flaminia besando al actor en la mejilla mientras presume emocionada el anillo, confirmando el nuevo capítulo que viven juntos.

Leonardo García entregó el anillo a Flaminia Villagrán durante un viaje a Guatemala.(Foto: Instagram)

¿Quién es Flaminia Villagrán?

Flaminia Villagrán es originaria de Guatemala y combina dos facetas profesionales poco comunes. En el ámbito artístico, se desempeña como cantautora de música indie experimental, que define como “fresca y sentimental”, con influencias de electrónica y piano.

En el terreno médico, es médico cirujana, especializada en medicina estética y antienvejecimiento. Además, es fundadora de una clínica de tratamientos personalizados y participa en labores sociales mediante la fundación “Tu doctora en casa”. Nacida el 24 de agosto de 1982, es madre de cuatro hijos y hoy se prepara para una nueva etapa junto al actor mexicano.