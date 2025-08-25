México

Una reciente recaída y su etapa depresiva: Leonardo García sigue luchando contra el alcoholismo, revela Roberto Palazuelos

El famoso “Diamante negro” contó cómo ha estado al lado de Leonardo García durante su enfermedad, destacando la fuerza de su vínculo y el valor de no juzgar

Por Armando Guadarrama

Roberto Palazuelos confirma la recaída
Roberto Palazuelos confirma la recaída y recuperación de Leonardo García en su lucha contra el alcoholismo (Foto: Instagram)

La noticia sobre la recaída y recuperación de Leonardo García en su lucha contra el alcoholismo volvió a cobrar fuerza tras las declaraciones de Roberto Palazuelos durante la grabación de un episodio de la serie “40 y 20”.

El empresario y actor, conocido como “el Diamante negro”, confirmó a Telemundo y otros medios que su amigo de toda la vida había atravesado una recaída hace algunos meses, pero actualmente se encuentra en proceso de recuperación y ha logrado mantenerse sobrio durante casi dos meses.

La relación entre Leonardo García y Roberto Palazuelos se remonta a la infancia de ambos, ya que sus padres compartían una estrecha amistad como vecinos en la colonia del Valle. Este vínculo se fortaleció con el tiempo, incluso después de que la familia García se mudara.

La amistad de Leonardo García
La amistad de Leonardo García y Roberto Palazuelos se remonta a la infancia y se fortalece en momentos difíciles (Roberto Palazuelos Badeaux)

El propio padre de Palazuelos, Roberto Palazuelos Rosensweit, es el padrino de nacimiento de Leonardo, lo que consolidó aún más la cercanía entre ambas familias.

Tras el fallecimiento de Andrés García, los hijos del actor, Leonardo y Andrés Jr., junto a su madre Sandy Vale, solicitaron a Palazuelos, quien también es abogado, que se hiciera cargo de los asuntos legales relacionados con la herencia.

Durante el encuentro con la prensa, Palazuelos abordó con franqueza la situación de su amigo, subrayando la complejidad del alcoholismo y la importancia de no juzgar a quienes lo padecen.

“Lo estoy ayudando con sus temas personales, con sus problemitas que tiene, tienen que entender una cosa, (el alcoholismo) es una enfermedad, eso le puede pasar a cualquiera, recayó”, explicó el actor, haciendo hincapié en la naturaleza cíclica de la recuperación.

Leonardo García revela que la
Leonardo García revela que la muerte de su padre y el desalojo de su departamento lo llevaron a la depresión y al alcohol (Instagram/@leonardogarciaof)

Añadió que, cuando García enfrentó la recaída, acudió a él en busca de apoyo, y recordó cómo lo animó a retomar el camino de la sobriedad: “Recayó, pero otra vez está bien; hay gente que hasta como la tercera, cuarta sale, yo le dije: ´bueno, si recaíste, y ya llevabas como siete meses, entonces, vuélvelo a intentar´”.

El propio Palazuelos celebró el avance de su amigo, destacando que “otra vez está muy bien y ya vamos por 60 días bien”. Además, expresó que su relación con Leonardo García trasciende la amistad, considerándolo prácticamente un hermano:

“Más que mi amigo, es como mi hermano, crecí con él, claro que estaré siempre con él, en los momentos buenos y malos, también cuando haya que hablarle fuerte, le hablaré fuerte porque, los amigos, dicen siempre la verdad, tengo mucha fe de que la va acabar librando, vas a ver que sí”.

García permaneció seis meses en
García permaneció seis meses en una clínica especializada para tratar su adicción al alcohol (Instagram: @leonardogarciaof)

En marzo de 2025, Leonardo García compartió públicamente que la muerte de su padre y el conflicto por el desalojo de su departamento lo sumieron en una profunda depresión, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol.

El actor relató que, al percatarse de que la situación se había desbordado, decidió buscar ayuda por iniciativa propia. “Empecé a tomar más, fue por cuestión sentimental, pérdidas... la depresión te lleva al trago, cuando estás deprimido tomas más y te pega mal, yo solito le hablé a un amigo mío que estuvo ahí, me metí, me salió de maravilla, me tocó una buena clínica y a todo dar”.

Palazuelos celebra los avances de
Palazuelos celebra los avances de García, quien lleva casi dos meses sobrio tras su última recaída (Instagram @leonardogarciaof/@robpalazuelos)

Durante seis meses, García permaneció internado en una clínica especializada, lo que le permitió iniciar un proceso de recuperación que, aunque marcado por altibajos, continúa vigente.

