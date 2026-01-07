Las 5 canciones más legendarias de Juan Gabriel para recordarlo en su cumpleaños número 76

Juan Gabriel cumple 76 años. (Infobae México/ Jovani Pérez)

El legado de Juan Gabriel permanece vigente en la memoria colectiva de México y el mundo. Reconocido por su capacidad para conectar con distintos públicos, el cantautor nacido en Parácuaro dejó un repertorio que abarca géneros como balada, ranchera y pop. Su obra no solo definió una época, sino que consolidó su estatus como referente indiscutible de la música popular.

Hoy, en el aniversario 76 de su nacimiento, miles de admiradores recuerdan a Juan Gabriel a través de sus canciones más representativas. Estas piezas siguen ocupando un lugar central en celebraciones, homenajes y playlists, mostrando una vigencia que trasciende generaciones y fronteras.

Querida

Juan Gabriel habría cumplido 76 años/ Netflix © 2025

Querida se convirtió en un himno desde su lanzamiento en 1984. La interpretación intensa y la letra directa impulsaron a la canción a lo más alto de las listas de popularidad en distintos países. Hasta la fecha, permanece como una de las piezas más solicitadas en conciertos y tributos.

Amor eterno

Juan Gabriel es el cantante más emblemático de la historia musical de México / Netflix © 2025

Compuesta originalmente para la madre de Juan Gabriel, Amor eterno se ha transformado en un símbolo de despedida y homenaje en la cultura mexicana. La canción suele escucharse en funerales y momentos de duelo, y su letra ha calado hondo en el público por su sinceridad y emotividad.

Hasta que te conocí

El famoso cantante falleció a los 66 años en 2016 (Foto: facebook.com/Hasta-que-te-conocí)

Con Hasta que te conocí, Juan Gabriel narró una experiencia de transformación personal a través del amor. La pieza fusiona elementos de balada y pop con arreglos orquestales, lo que ayudó a captar la atención de una audiencia internacional, consolidando al artista en mercados más allá de México.

Noa Noa

El Noa Noa es uno de los temas más bailables de Juan Gabriel (Foto AP/Matt Sayles, archivo)

Noa Noa evoca los inicios de Juan Gabriel como artista en Ciudad Juárez. La canción, dedicada al conocido centro nocturno donde comenzó su carrera, se convirtió en un tema festivo y emblemático, que rinde tributo a la vida nocturna y la cultura popular del norte de México.

