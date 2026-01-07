México

Kenia López Rabadán presenta decálogo para la Reforma Electoral en búsqueda de corregir distorsiones

La diputada panista aseguró que las decisiones que se avalen en materia electoral pueden afectar a varias generaciones

Guardar
Kenia López Rbadán presenta decálogo para la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum. Crédito: YTCoordinación de Comunicación Social

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, encendió el debate nacional al presentar un decálogo de principios que, según sus palabras, debería guiar la próxima reforma político-electoral en México.

Este miércoles, 07 de enero de 2025, la legisladora del PAN advirtió sobre los riesgos de modificar el sistema sin el debido consenso, subrayando que las decisiones tomadas hoy pueden afectar a varias generaciones.

El reto de una reforma con consenso y enfoque ciudadano

Durante su intervención ante los medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán remarcó que cualquier cambio en las reglas electorales debe surgir del acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Según la diputada, “ningún jugador puede ser árbitro”, lo que implica que la aprobación de la reforma debe estar basada en el consenso para evitar ventajas indebidas o decisiones unilaterales.

La legisladora enfatizó que la representación justa y el valor igualitario del voto son indispensables para fortalecer la democracia. En este sentido, pidió evitar la sobrerrepresentación y garantizar que cada sufragio tenga el mismo peso en los órganos de decisión.

Principios para blindar la equidad y la transparencia

Entre los diez puntos presentados, sobresalen la defensa de un árbitro electoral imparcial, en referencia al INE y al Tribunal Electoral, y la exigencia de una contienda equitativa, donde los gobiernos no utilicen recursos públicos a favor de ningún candidato.

Kenia López Rabadán presenta decálogo
Kenia López Rabadán presenta decálogo para reforma Electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

López Rabadán también alertó sobre la infiltración del crimen organizado en campañas y gobiernos, calificándolo como una amenaza para la democracia. Para ella, ninguna elección debe permitir la participación de actores ligados a actividades ilícitas.

La propuesta incluye la defensa de un Servicio Profesional Electoral robusto y la instauración de la segunda vuelta en elecciones para que los gobiernos cuenten con mayorías legítimas y respaldo democrático.

Este es el decálogo presentado por Kenia López Rabadán

 1.⁠ ⁠Mismas reglas para todos, ningún jugador puede ser árbitro: La Reforma Político Electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.

 2.⁠ ⁠Todos los votos y solo los votos merecen representación: No a la sobrerrepresentación, que cada voto valga lo mismo y se represente en los espacios de decisión.

 3.⁠ ⁠Árbitro justo: Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF)

 4.⁠ ⁠Cancha pareja: Equidad en la contienda, los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.

 5.⁠ ⁠Ninguna elección con, para y de criminales: La democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.

 6.⁠ ⁠Elecciones bien hechas con gente bien preparada: Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral.

 7.⁠ ⁠Mayorías Legítimas para la gobernabilidad democrática: Segunda vuelta para garantizar un Gobierno con apoyo democrático.

 8.⁠ ⁠Coaliciones con reglas claras y plataforma común: Ejercicio de gobierno apegado a la plataforma registrada.

 9.⁠ ⁠Los Programas Sociales son derechos constitucionales: no deben utilizarse como amenaza electoral.

10.⁠ ⁠Financiamiento público para los partidos: evitar que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en los comicios.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánReforma ElectoralPANCámara de DiputadosClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Mar Contreras revela cuál es la enfermedad cuyo tratamiento ideal ha sido difícil de encontrar

La ex habitante de “La Casa de los Famosos México” se encuentra delicada de salud

Mar Contreras revela cuál es

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero: usuarios reportan retrasos en Línea 4 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Otra joya extraviada del programa de Chespirito sale a la luz gracias a sus fans latinoamericanos

Encuentran un episodio perdido de

Tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos: detalles del concierto gratuito, fecha y sede

Con diferentes dinámicas, el evento promete una jornada repleta de alegría y actividades antes del regreso a clases en la Ciudad de México

Tributo a Las Guerreras K-Pop

Este es el origen de la Burrita Burrona, ‘mascotidrag’ que se despidió del público, y su relación con la Fiona Buchona

El universo digital creado en Monterrey se reacomoda tras el adiós de Momo Guzmán, mientras el equipo liderado por Turbulence Drag Queen promete que el canal continuará y que habrá novedades en los próximos días

Este es el origen de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra miembros de la

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

Un adolescente desaparecido en Jalisco dejó una carta que sugiere presión del narco: “Ya no quiero darles problemas; los voy a extrañar”

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mar Contreras revela cuál es

Mar Contreras revela cuál es la enfermedad cuyo tratamiento ideal ha sido difícil de encontrar

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos: detalles del concierto gratuito, fecha y sede

Este es el origen de la Burrita Burrona, ‘mascotidrag’ que se despidió del público, y su relación con la Fiona Buchona

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

DEPORTES

NBA: los partidos de hoy

NBA: los partidos de hoy miércoles 7 de enero en la temporada regular 2025-2026

América presenta a sus dos nuevos refuerzos de cara al Clausura 2026

Místico, Máscara Dorada y Esfinge regalan una victoria a los pequeños en el Día de Reyes

Varias cruzazuleadas, un título que rompió la sequía y el cariño de los aficionados: así fue el paso de Nacho Rivero en Cruz Azul

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno