México

Esta es la ruta para analizar la reforma electoral, según Monreal; prevé que se apruebe en marzo

El diputado presentó el calendario legislativo para analizar la reforma, destacando que aún se debe asignar la cámara de origen

Monreal prevé que la reforma
Monreal prevé que la reforma electoral sea analizada en marzo de este año. | Presidencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la iniciativa de reforma político-electoral será sometida a una hoja de ruta que prevé su aprobación a mediados de marzo.

En declaraciones a medios, Monreal describió el procedimiento que se seguirá en el Congreso para tratar la propuesta, señalando que iniciará en la primera quincena de enero con la presentación de la iniciativa en la Comisión Permanente.

No obstante, precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será quien determine a qué cámara envía dicho documento para su análisis inicial.

El legislador explicó que durante enero se llevará a cabo la redacción técnica y jurídica de la iniciativa, que contempla modificaciones tanto a la Constitución como a la legislación electoral vigente, y se prevé que a partir del 1 de febrero, la cámara que reciba el proyecto inicie su análisis formal.

“Yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral”, puntualizó el diputado morenista.

La ruta planteada por el presidente de la Jucopo implica que la aprobación de la reforma constitucional podría concretarse a mediados de marzo, lo cual permitirá avanzar en los cambios de legislación secundaria.

Posteriormente, la reforma deberá remitirse a los congresos estatales, pues se requiere del aval del Constituyente Permanente, es decir, la mitad más uno de las legislaturas locales. Una vez cumplido ese trámite, se procederá a computar la constitucionalidad y comenzar las reformas legales secundarias.

Monreal también señaló la necesidad de una alineación presupuestaria para las nuevas instituciones o los cambios que la reforma implique, como una posible disminución de presupuestos o reducción de plurinominales. Todo esto requerirá un estudio sobre el impacto económico de la reforma.

En el plano operativo, el diputado mencionó que tras la aprobación vendrán los nombramientos de consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de establecerse un nuevo mecanismo de designación.

En este sentido, tres consejeros deberán ser renovados este año, al igual que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien podría ser ratificado o sustituido.

La implementación de las nuevas disposiciones está prevista para junio, periodo en el que también se ajustarían los reglamentos del INE.

El proceso electoral comenzará en septiembre, con la primera sesión del Consejo General del INE, fecha que podría mantenerse o ratificarse en la legislación.

Monreal subrayó que si la iniciativa se presenta antes del 15 de enero, la ruta crítica permite análisis, discusión y, de ser necesario, la celebración de audiencias o foros sobre el contenido de la reforma electoral.

