Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: esta es la fecha del primer pago del año con el aumento salarial que casi roza los 10 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno de México dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

El programa ofrece la oportunidad de incorporarse a centros de trabajo, tanto del sector público como privado o social, donde reciben capacitación y adquieren experiencia laboral durante un año.

Los participantes reciben una beca mensual y cuentan con seguro médico durante su formación.

El propósito es mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes, facilitar su desarrollo profesional y reducir el desempleo juvenil, promoviendo la inclusión y el acceso a empleos formales en el país.

Para este 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán un aumento para todos los beneficiarios, por lo que el primer pago de este año ya tendrá dicho monto con mayor cantidad al que se recibía en años pasados.

¿De cuánto será el aumento que tendrá el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para este 2026, de acuerdo a las cifras oficiales de las autoridades del Gobierno de México, el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro reportará un incremento del 13% al salario mínimo nacional.

Este ajuste tiene un impacto directo en el monto destinado a este programa social.

Debido a esta actualización, la cantidad que recibirán los beneficiarios aumentará para este año, reflejando el ajuste salarial anunciado recientemente.

Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará este 2026 un pago mensual de 9 mil 582 pesos a los participantes inscritos.

Esto representa un incremento superior a mil pesos en comparación con los 8 mil 480 que se entregaron durante el año 2025.

Esta es la fecha exacta del primer depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro para 2026

Por disposición de las autoridades federales, el primer pago de este 2026 con el nuevo aumento será depositado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin la intervención de intermediarios.

El primer pago con el nuevo monto está programado para el 28 de enero de 2026. Ese día recibirán el depósito tanto los jóvenes que ya formaban parte del programa como los 45 mil aprendices que comenzaron su capacitación este mes.

¿Cómo formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para este 2026 con el nuevo aumento?

El proceso para integrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza completamente en línea y permite a los jóvenes seleccionar su propio centro de capacitación.

El registro es sencillo, pero requiere atención en cada paso para asegurar la participación en el programa.

Algunos pasos clave para el registro son:

Acceso al portal oficial: Ingresa a jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y selecciona la opción “Aprendiz”.

Generación de folio: Completa el formulario de pre-registro con datos personales y preferencias. El sistema entregará un folio, usuario y contraseña.

Subida de documentos: Ingresa con tus credenciales, adjunta los documentos requeridos y ubica tu domicilio en el mapa.

Selección de centro de trabajo: Después de validar la información, podrás elegir entre diversas opciones de capacitación cercanas a tu domicilio. El sistema generará una ficha de vinculación.

Entrevista: Contacta al centro elegido para realizar una entrevista. El tutor tiene hasta tres días para aceptar o rechazar la solicitud.

