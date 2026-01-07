México

Detienen a una docena de personas tras 13 cateos simultáneos en Querétaro

Agentes a federales acudieron a los inmuebles como parte de averiguaciones por fraude

Parte de las acciones de las autoridades (FGE Querétaro)

Un total de 12 personas fueron detenidas en Querétaro luego de que fueron realizados cateos en diversos puntos de la entidad, lo anterior como resultado de una investigación por fraude.

Las detenciones fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro el 6 de enero a través de sus canales oficiales.

Fue en los municipios de Pedro Escobedo y Huimilpan donde elementos de seguridad realizaron revisiones simultáneas que derivaron en el arresto de 12 personas.

En las acciones participaron elementos de seguridad de nivel estatal y federal y fueron realizadas en el marco del denominado Operativo Sinergia.

Imágenes compartidas por las autoridades de Querétaro muestra parte de las labores de los uniformados en los sitios.

También fue vinculado a proceso a un hombre (X/FGE Querétaro)

“La Fiscalía General realizó 13 cateos simultáneos en Pedro Escobedo y Huimilpan dando como resultado 12 órdenes de aprehensión cumplimentadas como parte de investigaciones por presunto fraude relacionado con operaciones de una caja integradora“, es parte de lo informado por las autoridades.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Estatal Estado (POES), así como elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Además, el material compartido por la FGE muestra a las 12 personas detenidas (de quienes no fueron divulgados sus nombres), además de que aparece la fotografía de un hombre que fue vinculado a proceso.

Otros 12 individuos detenidos

Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre la Fiscalía de Querétaro informó sobre la detención de 12 personas como resultado de 11 cateos en los municipios de Amealco de Bonfil, Huimilpan y El Marqués.

En dicha ocasión los agentes de seguridad incautaron diversas dosis de droga, además de que fueron asegurados dos inmuebles. De manera específica, los uniformados hallaron:

Las personas detenidas (FGE Querétaro)
  • Más de 160 dosis de narcóticos, entre ellos metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana
  • Tres armas de fuego
  • Cuatro armas artesanales y 263 cartuchos
  • Dinero en efectivo, básculas y otros indicios

Mientras que el pasado mes de noviembre fueron realizados 12 cateos en Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río que dejó como resultado la detención de siete personas.

Los agentes acudieron a los diversos inmuebles como parte de averiguaciones sobre actividades de narcomenudeo (posesión con fines de comercio o suministro).

“Se aseguraron distintas armas de fuego y de aire, más de 60 cartuchos útiles, mas de 20 elementos balísticos, dinero en efectivo, múltiples dosis de droga con características de metanfetamina, marihuana y cocaína, así como diversos equipos electrónicos, además de cinco inmuebles que quedaron bajo resguardo ministerial”, es parte de lo compartido por la institución.

