SSPC emitió alerta en 6 estados por un cilindro con gas cloro robado en Michoacán: es altamente peligroso y puede ser mortal

Tras el robo se realizó una alerta a 6 estados por los peligros que puede traer el mal uso. Crédito: Coordinación Nacional de Protección Civil

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta para seis estados tras el robo de un cilindro con gas cloro en el municipio de Morelia, Michoacán, debido al riesgo elevado que representa para la salud pública.

De acuerdo con la SSPC, el gas cloro es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o entra en contacto con la piel.

Robo del cilindro de cloro en Morelia

El cilindro robado es propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), el cual fue sustraído del pozo "El Retiro", localizado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en Morelia, donde era utilizado en el proceso de potabilización del agua.

Según características detalladas por la autoridad, tiene una capacidad de 68 kilogramos, es color gris aluminio y cuenta con el número de serie 7107830Y.

Al momento del hurto, contenía aproximadamente la mitad de su capacidad total de gas cloro.

Estados en alerta

Según el reporte de la SSPC, se emitió la alerta a las Unidades de Protección Civil de los siguientes estados:

Colima

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

El objetivo de la notificación es que las autoridades implementen acciones preventivas de protección a la población, como las que se están realizando en Michoacán.

Las autoridades compartieron una imagen de cómo se ve un cilindro similar al robado. (Foto: X/@CNPC_MX)

Además, se solicitó a las unidades estatales que realicen las acciones establecidas en la “GUÍA 124″ de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE) para este tipo de incidentes, con el objetivo de reducir cualquier riesgo para la población y facilitar la pronta localización del cilindro robado.

De acuerdo con el reporte oficial, la policía estatal y municipal realiza recorridos en chatarrerías, predios baldíos y establecimientos donde pudiera comercializarse el cilindro o su material. Además, con apoyo de la Guardia Nacional, se realizan revisiones en las carreteras que cruzan el estado.

Peligrosidad del gas cloro

El gas cloro es una sustancia altamente tóxica. La exposición puede producir efectos graves en la salud, incluso con concentraciones bajas.

Según reportes, inhalar este gas o absorberlo por la piel puede causar irritación severa en ojos, nariz, garganta y pulmones, dificultad respiratoria, tos, dolor de pecho y, en casos extremos, daño pulmonar agudo y la muerte.

El contacto directo con el gas o con superficies contaminadas puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Debido a su alta toxicidad, se considera fatal si no se toman medidas de protección inmediatas ante una exposición. Por esta razón, las autoridades recomiendan no manipular el cilindro y alejarse en caso de encontrarlo.

Los números habilitados para reportar cualquier hallazgo son el 9-1-1, el 443-369-7221 de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, el 44-32-77-00-89 del supervisor de Cloración de Ooapas y el 44-32-30-15-78 del Departamento de Potabilización de la misma dependencia.